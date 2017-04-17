Спрос на Nissan продолжает расти
С учетом бренда Datsun компания реализовала на европейском авторынке 756 762 единиц, что на 2,6% выше, чем в 2015 ф.г. Общий объем продаж в марте текущего года составил 107 592 шт., увеличившись на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Успеху европейских продаж бренда способствовало представление в марте новой модели Micra. Постоянно растущая линейка кроссоверов Nissan по-прежнему доминирует на рынке благодаря X-Trail, Juke и Qashqai. Наконец, Navara, вышедший на рынок в прошлом году, также продемонстрировал положительную динамику.
По-прежнему хорошо продается линейка электромобилей Nissan. В уходящем финансовом году в Европе было продано свыше 23 000 электромобилей – это новый годовой рекорд. По сравнению с предыдущим годом, продажи LEAF возросли на 11%, а e-NV200 – на 19%.
Что касается российского авторынка, то в 2016 финансовом году было продано 67 635 автомобилей Nissan и 20 966 автомобилей Datsun. Их суммарная доля рынка составила 6,1%.
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