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17 апреля 2017, 16:42

Спрос на Nissan продолжает расти

Nissan установил рекордный объем продаж автомобилей в Европе за 2016 финансовый год. Он составил 735 725 единиц, что на 6,7% больше по сравнению с показателем 2015-го.
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С учетом бренда Datsun компания реализовала на европейском авторынке 756 762 единиц, что на 2,6% выше, чем в 2015 ф.г. Общий объем продаж в марте текущего года составил 107 592 шт., увеличившись на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Успеху европейских продаж бренда способствовало представление в марте новой модели Micra. Постоянно растущая линейка кроссоверов Nissan по-прежнему доминирует на рынке благодаря X-Trail, Juke и Qashqai. Наконец, Navara, вышедший на рынок в прошлом году, также продемонстрировал положительную динамику.

По-прежнему хорошо продается линейка электромобилей Nissan. В уходящем финансовом году в Европе было продано свыше 23 000 электромобилей – это новый годовой рекорд. По сравнению с предыдущим годом, продажи LEAF возросли на 11%, а e-NV200 – на 19%.
Что касается российского авторынка, то в 2016 финансовом году было продано 67 635 автомобилей Nissan  и 20 966 автомобилей Datsun. Их суммарная доля рынка составила 6,1%.

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От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
Б.Александр@.ru
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кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
Богдан
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Спрос на Nissan продолжает расти
С учетом бренда Datsun компания реализовала на европейском авторынке 756 762 единиц, что на 2,6% выше, чем в 2015 ф.г. Общий объем продаж в марте текущего года составил 107 592 шт., увеличившись на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.{{material_115628}}Успеху европейских продаж бренда способствовало представление в марте новой модели Micra. Постоянно растущая линейка кроссоверов Nissan по-прежнему доминирует на рынке благодаря X-Trail, Juke и Qashqai. Наконец, Navara, вышедший на рынок в прошлом году, также продемонстрировал положительную динамику.По-прежнему хорошо продается линейка электромобилей Nissan. В уходящем финансовом году в Европе было продано свыше 23 000 электромобилей – это новый годовой рекорд. По сравнению с предыдущим годом, продажи LEAF возросли на 11%, а e-NV200 – на 19%.Что касается российского авторынка, то в 2016 финансовом году было продано 67 635 автомобилей Nissan  и 20 966 автомобилей Datsun. Их суммарная доля рынка составила 6,1%.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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