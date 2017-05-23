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23 мая 2017, 14:18

Спрос на подержанные автомобили снизился

По итогам прошлого месяца объем рынка подержанных автомобилей в России составил 465 тыс. штук, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером, традиционно, стала марка Lada.
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По данным аналитического агентства «Автостат»,  покупатели купили 128,8 тыс. подержанных машин отечественного бренда, правда, это все равно на 6,3% меньше, чем годом ранее. На втором месте расположилась Toyota с результатом 50,8 тыс. реализованных авто, а замыкает первую тройку Nissan с результатом 25 тыс. единиц (-1,1%).

Что касается моделей, то самым популярным на вторичном авторынкке в апреле стал Lada 2114. Всего за месяц13,5 тыс. покупателей сделали выбор в пользу этой модели (-4,8%). На второй строчке идет седан Lada 2107 с показателем 13,2 тыс. единиц (-10,3%), а на третьей позиции - Ford Focus, который был продан в количестве 11,7 тыс. машин (+2%).

По данным аналитиков, за 4 месяца текущего года в России было продано 1,6 млн единиц подержанных легковых автомобилей. В целом, рынок б/у машин показал рост, но незначительный: на 0,1%.

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Спрос на подержанные автомобили снизился
По данным аналитического агентства «Автостат»,  покупатели купили 128,8 тыс. подержанных машин отечественного бренда, правда, это все равно на 6,3% меньше, чем годом ранее. На втором месте расположилась Toyota с результатом 50,8 тыс. реализованных авто, а замыкает первую тройку Nissan с результатом 25 тыс. единиц (-1,1%).Что касается моделей, то самым популярным на вторичном авторынкке в апреле стал Lada 2114. Всего за месяц13,5 тыс. покупателей сделали выбор в пользу этой модели (-4,8%). На второй строчке идет седан Lada 2107 с показателем 13,2 тыс. единиц (-10,3%), а на третьей позиции - Ford Focus, который был продан в количестве 11,7 тыс. машин (+2%).По данным аналитиков, за 4 месяца текущего года в России было продано 1,6 млн единиц подержанных легковых автомобилей. В целом, рынок б/у машин показал рост, но незначительный: на 0,1%.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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