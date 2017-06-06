6 июня 2017, 15:35
Спрос на роскошные машины вырос
По итогам прошлого месяца продажи люксовых автомобилей на российском авторынке составили 155 штук, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Еще 8 автомобилей марки Rolls-Royce за месяц было продано в нашей стране, а Aston Martin и Ferrari смогли продать по 3 машины. Наконец, двое россиян в апреле стали обладателями Lamborghini, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Больше всего машин – 10 экземпляров – были проданы на территории Москвы и Подмосковья. На втором месте располагает Краснодар, куда ушло 9 машин, а на 3 строчке находится Санкт-Петербурге (7 автомобилей).
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