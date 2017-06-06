6 июня 2017, 15:35

Спрос на роскошные машины вырос

По итогам прошлого месяца продажи люксовых автомобилей на российском авторынке составили 155 штук, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
^

Ранее мы писали
Университетская набережная Санкт-Петербурга давненько не видела такого обилия роскошных автомобилей, выстроенных ...
Читать далее
Лидирующую позицию занимает, традиционно, роскошный седан Mercedes-Maybach, в пользу которого сделали выбор 77 покупателей. На второй позиции находится Maserati с результатом 36 единиц. При этом 34 шт. пришлось на продажи первого кроссовера марки – Levante. Замыкает тройку лидеров Bentley с результатом 26 проданных автомобилей.

Еще 8 автомобилей марки Rolls-Royce за месяц было продано в нашей стране, а Aston Martin и Ferrari смогли продать по 3 машины. Наконец, двое россиян в апреле стали обладателями Lamborghini, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего машин – 10 экземпляров – были проданы на территории Москвы и Подмосковья. На втором месте располагает Краснодар, куда ушло 9 машин, а на 3 строчке находится Санкт-Петербурге (7 автомобилей).

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Запчасти для иномарок в СПб
Всем привет. У меня в семье два автомобиля. Раньше покупал запчасти на авто рынке Маршал. И тут решил найти интернет магазин в Яндекс с очень хорошими ценами. У жены Опель Астра, у меня Фольксваген Поло. Зашел на сайт the-parts.ru, там ввел вин номер в поиск и я сразу попал в каталог по подбору, там ...
The-Parts
Чем джип лучше?
Не, Хавел Н6, это классический кроссовер, полный привод еще не делает машину джипом. Почему? Следует из второго вашего вопроса, блокировка, это когда можно заблокировать дифференциал в трансмиссии, что бы он раздавал крутящий момент на оба колеса или на все 4, зависит от типа блокировки. Понижайка, это ...
golubtsoff
Авторский дизайн интерьера и планировка
Здравствуйте дорогие форумчане! При планировании будущего интерьера своего таунхауса, квартиры, дома многие сталкивались с большим количеством вопросов, таких как: планировка вашего будущего жилья, цветовое и стилистическое решение вашего будущего интерьера, подбор материала для отделки стен, пола и ...
Святослав1
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Спрос на роскошные машины вырос
{{material_119489}}Лидирующую позицию занимает, традиционно, роскошный седан Mercedes-Maybach, в пользу которого сделали выбор 77 покупателей. На второй позиции находится Maserati с результатом 36 единиц. При этом 34 шт. пришлось на продажи первого кроссовера марки – Levante. Замыкает тройку лидеров Bentley с результатом 26 проданных автомобилей. Еще 8 автомобилей марки Rolls-Royce за месяц было продано в нашей стране, а Aston Martin и Ferrari смогли продать по 3 машины. Наконец, двое россиян в апреле стали обладателями Lamborghini, сообщает аналитическое агентство «Автостат».Больше всего машин – 10 экземпляров – были проданы на территории Москвы и Подмосковья. На втором месте располагает Краснодар, куда ушло 9 машин, а на 3 строчке находится Санкт-Петербурге (7 автомобилей).
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самарская область Тамбов Тюменская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG