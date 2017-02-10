10 февраля 2017, 15:52

Спрос на Toyota Camry в январе увеличился на 16 %

Российские дилеры Toyota в январе реализовали 3 831 автомобиль, что почти на 37 % меньше по сравнению с прошлым годом. Как передает «Автостат», в результате доля рынка марки составила 4,9 %.
Наиболее востребованной моделью Toyota в прошлом месяце стал седан Camry, чьи продажи выросли на 15,8 % и составили 1 327 экземпляров. На втором месте по объему реализации среди моделей бренда идет кроссовер Toyota RAV4, обладателями которого стали 1 150 покупателей (снижение на 59,2 %), сообщает «Автостат».
 
Напомним, что российские дилеры Toyota начали продажи обновленного полноразмерного кроссовера Toyota Highlander.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Camry Элеганс Плюс 2.5 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин181
Объем двигателя2494
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл11.0
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл7.8
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
магнитола не поет кл вык горит что делать клемы уже снимала
алена
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
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Спрос на Toyota Camry в январе увеличился на 16 %
Наиболее востребованной моделью Toyota в прошлом месяце стал седан Camry, чьи продажи выросли на 15,8 % и составили 1 327 экземпляров. На втором месте по объему реализации среди моделей бренда идет кроссовер Toyota RAV4, обладателями которого стали 1 150 покупателей (снижение на 59,2 %), сообщает «Автостат». Напомним, что российские дилеры Toyota начали продажи обновленного полноразмерного кроссовера Toyota Highlander.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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