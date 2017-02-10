Спрос на Toyota Camry в январе увеличился на 16 %

Российские дилеры Toyota в январе реализовали 3 831 автомобиль, что почти на 37 % меньше по сравнению с прошлым годом. Как передает «Автостат», в результате доля рынка марки составила 4,9 %.
Наиболее востребованной моделью Toyota в прошлом месяце стал седан Camry, чьи продажи выросли на 15,8 % и составили 1 327 экземпляров. На втором месте по объему реализации среди моделей бренда идет кроссовер Toyota RAV4, обладателями которого стали 1 150 покупателей (снижение на 59,2 %), сообщает «Автостат».
Напомним, что российские дилеры Toyota начали продажи обновленного полноразмерного кроссовера Toyota Highlander.
Наиболее востребованной моделью Toyota в прошлом месяце стал седан Camry, чьи продажи выросли на 15,8 % и составили 1 327 экземпляров. На втором месте по объему реализации среди моделей бренда идет кроссовер Toyota RAV4, обладателями которого стали 1 150 покупателей (снижение на 59,2 %), сообщает «Автостат». Напомним, что российские дилеры Toyota начали продажи обновленного полноразмерного кроссовера Toyota Highlander.
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