20 января 2017, 11:21

Спрос на Volvo увеличился за год на 6 %

Компания Volvo Cars реализовала 534 332 автомобиля, что на 6,2 % больше показателя предыдущего года. Наиболее высоки результаты в Китае и США, где рост измерялся двузначными цифрами, а также в Западной Европе.
Продажи новых флагманских моделей 90-й серии обеспечили основной рост на мировом рынке. Лидером стал внедорожник Volvo XC90, продажи которого выросли на 125 % по сравнению с 2015 годом.
 
Между тем, новый годовой рекорд продаж поставил кроссовер XC60: 161 092 экземпляра было реализовано в девятый год присутствия модели на рынке.
 
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В 2016 году самым крупным рынком для Volvo стал Китай. В этой стране было продано 90 930 автомобилей, что на 11,5 % больше, чем годом ранее. Бестселлерами на самом крупном для компании рынке стали кроссовер Volvo XC60 и седан S60L местного производства.
 
Производителю удалось увеличить долю рынка США, где рост продаж составил 18,1 %. Совокупные продажи за год составили 82 726 автомобилей, а лидерами продаж стали модели XC90 и XC60.
 
Продажи в Западной Европе выросли на 4,1 %. Лучшие результаты показали рынки таких стран, как Германия, Великобритания, Франция и Италия. Всего в Западной Европе было продано 206 144 автомобиля.
 
В ближайшие годы Volvo Cars продолжит процесс обновления своего модельного ряда. В течение 2017 года компания представит совершенно новую версию XC60, построенную на платформе SPA, а также новый компактный кроссовер XC40, который станет первой моделью 40-й серии, построенной на платформе CMA. На базе этой архитектуры будет выстроена вся стратегия компактных моделей Volvo.
 
Добавим также, что на этот год бренд приступит к реализации самого масштабного проекта по испытанию автомобилей с автопилотами в Гетеборге.
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Спрос на Volvo увеличился за год на 6 %
Продажи новых флагманских моделей 90-й серии обеспечили основной рост на мировом рынке. Лидером стал внедорожник Volvo XC90, продажи которого выросли на 125 % по сравнению с 2015 годом. Между тем, новый годовой рекорд продаж поставил кроссовер XC60: 161 092 экземпляра было реализовано в девятый год присутствия модели на рынке. {{material_117641}}  В 2016 году самым крупным рынком для Volvo стал Китай. В этой стране было продано 90 930 автомобилей, что на 11,5 % больше, чем годом ранее. Бестселлерами на самом крупном для компании рынке стали кроссовер Volvo XC60 и седан S60L местного производства. Производителю удалось увеличить долю рынка США, где рост продаж составил 18,1 %. Совокупные продажи за год составили 82 726 автомобилей, а лидерами продаж стали модели XC90 и XC60. Продажи в Западной Европе выросли на 4,1 %. Лучшие результаты показали рынки таких стран, как Германия, Великобритания, Франция и Италия. Всего в Западной Европе было продано 206 144 автомобиля. В ближайшие годы Volvo Cars продолжит процесс обновления своего модельного ряда. В течение 2017 года компания представит совершенно новую версию XC60, построенную на платформе SPA, а также новый компактный кроссовер XC40, который станет первой моделью 40-й серии, построенной на платформе CMA. На базе этой архитектуры будет выстроена вся стратегия компактных моделей Volvo. Добавим также, что на этот год бренд приступит к реализации самого масштабного проекта по испытанию автомобилей с автопилотами в Гетеборге.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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