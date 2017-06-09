9 июня 2017, 12:24

Сразу три спортивных Acura поднимутся на Пайкс Пик

В гонке по подъему на гору Пайк Пик примут участие сразу три модели Acura. Японский авторпоизводитель выставит суперкар NSX и две модификации седана TLX, в том числе 500-сильный A-Spec.
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Этот автомобиль имеет в своем арсенале 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель, дифференциал повышенного трения на передней оси, гоночную подвеску со специальными настройками. Также разработчики облегчили салон, установили карбоновый передний сплиттер и заднее антикрыло.

Помимо этого, TLX предстанет в полноприводном варианте GT. Такой автомобиль будет приводиться в движение 6-цилиндровым битурбированным агрегатом от гоночных автомобилей серии Pirelli World Challenge. Также модель имеет новые аэродинамические элементы и спортивную подвеску, адаптированную под подъем на гору.

Наконец, купе NSX будет приводиться в движение гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновый турбомотор V6 и три электродвигателя. Суммарная отдача «начинки» составит 573 л. с., в в качестве трансмиссии выступит 9-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Управлять автомобилем будет специалист Honda по силовым установкам Джеймс Робинсон.

Автоспорт Акура

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Сразу три спортивных Acura поднимутся на Пайкс Пик
Этот автомобиль имеет в своем арсенале 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель, дифференциал повышенного трения на передней оси, гоночную подвеску со специальными настройками. Также разработчики облегчили салон, установили карбоновый передний сплиттер и заднее антикрыло.Помимо этого, TLX предстанет в полноприводном варианте GT. Такой автомобиль будет приводиться в движение 6-цилиндровым битурбированным агрегатом от гоночных автомобилей серии Pirelli World Challenge. Также модель имеет новые аэродинамические элементы и спортивную подвеску, адаптированную под подъем на гору.Наконец, купе NSX будет приводиться в движение гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновый турбомотор V6 и три электродвигателя. Суммарная отдача «начинки» составит 573 л. с., в в качестве трансмиссии выступит 9-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Управлять автомобилем будет специалист Honda по силовым установкам Джеймс Робинсон.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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