Сразу три спортивных Acura поднимутся на Пайкс Пик
Этот автомобиль имеет в своем арсенале 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель, дифференциал повышенного трения на передней оси, гоночную подвеску со специальными настройками. Также разработчики облегчили салон, установили карбоновый передний сплиттер и заднее антикрыло.
Помимо этого, TLX предстанет в полноприводном варианте GT. Такой автомобиль будет приводиться в движение 6-цилиндровым битурбированным агрегатом от гоночных автомобилей серии Pirelli World Challenge. Также модель имеет новые аэродинамические элементы и спортивную подвеску, адаптированную под подъем на гору.
Наконец, купе NSX будет приводиться в движение гибридной силовой установкой, в состав которой войдет бензиновый турбомотор V6 и три электродвигателя. Суммарная отдача «начинки» составит 573 л. с., в в качестве трансмиссии выступит 9-ступенчатый «автомат» с двумя сцеплениями. Управлять автомобилем будет специалист Honda по силовым установкам Джеймс Робинсон.
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