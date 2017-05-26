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26 мая 2017, 18:22

Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera

В Москве прошла 5-я ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5». Звание лучшего в номинации «Большой и представительский городской автомобиль» одержал Volvo S90.
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  Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera Volvo S90 Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera Volvo S90 Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera Volvo S90 Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera Volvo S90 Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera
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В этом году в списке конкурентов «шведа» числились Genesis G90, Mercedes-Benz E-Class W213, Porsche Panamera и Skoda Superb Combi. Это те машины, что вышли на российский рынок в прошлом году.

Незадолго до подведения результатов премии, в апреле текущего года, Volvo S90 был признан лучшим в своем сегменте и потребительской аудиторией.

Антон Свекольников, руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia « S90 завоевывает сердца не только покупателей, но и профессиональных журналистов. Это говорит о правильности выбранного нами направления при обновлении 90-й серии. Особенно приятно получить эту награду как знак признания экспертов, хорошо знающих и объективно оценивающих потребительские качества всех автомобилей-участников премии »
Антон Свекольников, руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia

Напомним, что уже в базовой комплектации S90 оснащается целым набором электронных помощников и технологий. Среди них - City Safety, Volvo on Call, адаптивный круиз-контроль, функция полуавтономного вождения Pilot Assist, система предотвращения съезда с дороги и др.

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Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera
В этом году в списке конкурентов «шведа» числились Genesis G90, Mercedes-Benz E-Class W213, Porsche Panamera и Skoda Superb Combi. Это те машины, что вышли на российский рынок в прошлом году.Незадолго до подведения результатов премии, в апреле текущего года, Volvo S90 был признан лучшим в своем сегменте и потребительской аудиторией. {{person_83_S90 завоевывает сердца не только покупателей, но и профессиональных журналистов. Это говорит о правильности выбранного нами направления при обновлении 90-й серии. Особенно приятно получить эту награду как знак признания экспертов, хорошо знающих и объективно оценивающих потребительские качества всех автомобилей-участников премии}} Напомним, что уже в базовой комплектации S90 оснащается целым набором электронных помощников и технологий. Среди них - City Safety, Volvo on Call, адаптивный круиз-контроль, функция полуавтономного вождения Pilot Assist, система предотвращения съезда с дороги и др.
2017-05-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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