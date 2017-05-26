Среди лучших Volvo S90 обошел Mercedes E-Class и Porsche Panamera
В Москве прошла 5-я ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5». Звание лучшего в номинации «Большой и представительский городской автомобиль» одержал Volvo S90.
В этом году в списке конкурентов «шведа» числились Genesis G90, Mercedes-Benz E-Class W213, Porsche Panamera и Skoda Superb Combi. Это те машины, что вышли на российский рынок в прошлом году.
Незадолго до подведения результатов премии, в апреле текущего года, Volvo S90 был признан лучшим в своем сегменте и потребительской аудиторией.
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S90 завоевывает сердца не только покупателей, но и профессиональных журналистов. Это говорит о правильности выбранного нами направления при обновлении 90-й серии. Особенно приятно получить эту награду как знак признания экспертов, хорошо знающих и объективно оценивающих потребительские качества всех автомобилей-участников премии
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Антон Свекольников, руководитель направления корпоративных коммуникаций и мероприятий Volvo Car Russia
Напомним, что уже в базовой комплектации S90 оснащается целым набором электронных помощников и технологий. Среди них - City Safety, Volvo on Call, адаптивный круиз-контроль, функция полуавтономного вождения Pilot Assist, система предотвращения съезда с дороги и др.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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