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15 мая 2017, 14:55

Средние выплаты по КАСКО на Maserati и Maybach - выше всех

Обладатели роскошных и дорогих Maserati и Maybach возглавили рэнкинг среди самых крупных средних выплат по КАСКО в 2016 году. Во всяком случае так гласит статистика «АльфаСтрахование».
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Средние выплаты по КАСКО на Maserati и Maybach - выше всех Maserati

Аналитики компании составили ТОП-10 марок автомобилей, по которым были выплачены крупнейшие по размеру средние убытки в области КАСКО, на базе портфеля договоров по добровольному автострахованию. Так, в 2015-м средний размер выплат по добровольному автострахованию в первой десятке колебался от 112,1 тыс. до 632,3 тыс. руб., а уже в 2016-м размер среднего убытка составил от 126,4 тыс. до 2,4 млн руб.

В сегменте массовых автомобилей так: чем больше выпущено машин, тем выше вероятность попадания их в ДТП. При этом большое число мелких убытков размывает данные значения, и у масс-маркет моделей средний убыток в прошлом году находился в вилке 57 тыс. - 173 тыс. руб. против 17 тыс. - 139 тыс. руб. в 2015 году.

Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга страховой компании: «Средний убыток по дорогим и редким автомобилям ценой от 100-200 тыс. долларов и выше пугает своим размером, однако необходимо понимать, что подобных транспортных средств в общем автопарке мало, и всего несколько крупных ДТП способны полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке. Это мы и наблюдаем с Maserati, занявшей 1 место по размеру убытка в прошлом году».

Количество автомобильных марок, чей средний убыток в течение года колебался в коридоре 100-200 тыс. руб., за год сократилось с 7 до 5.

Автострахование Мазерати

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mvo.ru
Отзыв о Maserati 228 1999 года
преимущество: кабина мягкая.обьемная, спальники шире (чем камаз) , рулевое, бортовые недостатки: рама слабая, балансирка старая (родная)
reviks
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Средние выплаты по КАСКО на Maserati и Maybach - выше всех
Аналитики компании составили ТОП-10 марок автомобилей, по которым были выплачены крупнейшие по размеру средние убытки в области КАСКО, на базе портфеля договоров по добровольному автострахованию. Так, в 2015-м средний размер выплат по добровольному автострахованию в первой десятке колебался от 112,1 тыс. до 632,3 тыс. руб., а уже в 2016-м размер среднего убытка составил от 126,4 тыс. до 2,4 млн руб.В сегменте массовых автомобилей так: чем больше выпущено машин, тем выше вероятность попадания их в ДТП. При этом большое число мелких убытков размывает данные значения, и у масс-маркет моделей средний убыток в прошлом году находился в вилке 57 тыс. - 173 тыс. руб. против 17 тыс. - 139 тыс. руб. в 2015 году.Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга страховой компании: «Средний убыток по дорогим и редким автомобилям ценой от 100-200 тыс. долларов и выше пугает своим размером, однако необходимо понимать, что подобных транспортных средств в общем автопарке мало, и всего несколько крупных ДТП способны полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке. Это мы и наблюдаем с Maserati, занявшей 1 место по размеру убытка в прошлом году». Количество автомобильных марок, чей средний убыток в течение года колебался в коридоре 100-200 тыс. руб., за год сократилось с 7 до 5.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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