Средние выплаты по КАСКО на Maserati и Maybach - выше всех
Аналитики компании составили ТОП-10 марок автомобилей, по которым были выплачены крупнейшие по размеру средние убытки в области КАСКО, на базе портфеля договоров по добровольному автострахованию. Так, в 2015-м средний размер выплат по добровольному автострахованию в первой десятке колебался от 112,1 тыс. до 632,3 тыс. руб., а уже в 2016-м размер среднего убытка составил от 126,4 тыс. до 2,4 млн руб.
В сегменте массовых автомобилей так: чем больше выпущено машин, тем выше вероятность попадания их в ДТП. При этом большое число мелких убытков размывает данные значения, и у масс-маркет моделей средний убыток в прошлом году находился в вилке 57 тыс. - 173 тыс. руб. против 17 тыс. - 139 тыс. руб. в 2015 году.
Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга страховой компании: «Средний убыток по дорогим и редким автомобилям ценой от 100-200 тыс. долларов и выше пугает своим размером, однако необходимо понимать, что подобных транспортных средств в общем автопарке мало, и всего несколько крупных ДТП способны полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке. Это мы и наблюдаем с Maserati, занявшей 1 место по размеру убытка в прошлом году».
Количество автомобильных марок, чей средний убыток в течение года колебался в коридоре 100-200 тыс. руб., за год сократилось с 7 до 5.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное