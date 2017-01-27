Средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 69 000 рублей
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За прошлый год выплаты по ОСАГО выросли на 40 % по сравнению с предыдущим годом, сообщил Российский союз автостраховщиков. «Автогражданка», которая была драйвером страхового сегмента, теряет свои лидерские позиции по показателям сборов премий, считают участники рынка.
С января по декабрь страховщики собрали с автовладельцев на 7 % больше денег, общая сумма премий выросла до 235,5 млрд рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 165,9 млрд рублей, увеличившись на 36 % по сравнению с 2015 годом.
«Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии - почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО, - заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
Средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 69 000 рублей
С января по декабрь страховщики собрали с автовладельцев на 7 % больше денег, общая сумма премий выросла до 235,5 млрд рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 165,9 млрд рублей, увеличившись на 36 % по сравнению с 2015 годом. «Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии - почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО, - заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
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