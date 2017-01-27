27 января 2017, 19:27

Средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 69 000 рублей

За прошлый год выплаты по ОСАГО выросли на 40 % по сравнению с предыдущим годом, сообщил Российский союз автостраховщиков. «Автогражданка», которая была драйвером страхового сегмента, теряет свои лидерские позиции по показателям сборов премий, считают участники рынка.
С января по декабрь страховщики собрали с автовладельцев на 7 % больше денег, общая сумма премий выросла до 235,5 млрд рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 165,9 млрд рублей, увеличившись на 36 % по сравнению с 2015 годом.
 
«Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии - почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО, - заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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Средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 69 000 рублей
С января по декабрь страховщики собрали с автовладельцев на 7 % больше денег, общая сумма премий выросла до 235,5 млрд рублей. При этом сумма выплат по страховым случаям составила 165,9 млрд рублей, увеличившись на 36 % по сравнению с 2015 годом. «Данные свидетельствуют о том, что рост средней выплаты по рынку значительно опережал рост средней премии - почти в 4,5 раза. Увеличение средней выплаты в прошлом году было максимальным за все действие закона об ОСАГО, - заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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