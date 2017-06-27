27 июня 2017, 09:49

Средняя выплата в ОСАГО увеличилась за месяц на 28 %

Средняя выплата по обязательному автострахованию по итогам мая выросла на 28 % и составила 80 132 рубля, а средняя премия, напротив, сократилась на 3 % – до 5 724 рублей. Между тем, эксперты отрасли пока не берутся озвучивать первые результаты действия закона о «натуральном ОСАГО», вступившем в силу весной этого года.
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Если сравнивать с прошлогодними данными, то средняя выплата в мае 2016 года составила 62 596 рублей, средняя премия – 5 877 рублей.
 
В январе-мае 2017 года средняя выплата выросла на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75 730 рублей, средняя премия сократилась на 3 % – до 5 794 рублей.
 
За указанный период объем начисленных премий по ОСАГО составил 90,6 млрд рублей, сократившись на 2 % к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 35 % – до 83,5 млрд рублей.

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Отзывы по теме
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Средняя выплата в ОСАГО увеличилась за месяц на 28 %
Если сравнивать с прошлогодними данными, то средняя выплата в мае 2016 года составила 62 596 рублей, средняя премия – 5 877 рублей. В январе-мае 2017 года средняя выплата выросла на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75 730 рублей, средняя премия сократилась на 3 % – до 5 794 рублей. За указанный период объем начисленных премий по ОСАГО составил 90,6 млрд рублей, сократившись на 2 % к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 35 % – до 83,5 млрд рублей.
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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