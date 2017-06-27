27 июня 2017, 09:49
Средняя выплата в ОСАГО увеличилась за месяц на 28 %
Средняя выплата по обязательному автострахованию по итогам мая выросла на 28 % и составила 80 132 рубля, а средняя премия, напротив, сократилась на 3 % – до 5 724 рублей. Между тем, эксперты отрасли пока не берутся озвучивать первые результаты действия закона о «натуральном ОСАГО», вступившем в силу весной этого года.
Если сравнивать с прошлогодними данными, то средняя выплата в мае 2016 года составила 62 596 рублей, средняя премия – 5 877 рублей.
В январе-мае 2017 года средняя выплата выросла на 23 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 75 730 рублей, средняя премия сократилась на 3 % – до 5 794 рублей.
За указанный период объем начисленных премий по ОСАГО составил 90,6 млрд рублей, сократившись на 2 % к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 35 % – до 83,5 млрд рублей.
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Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
Недавно покупал здесь машину, в целом почти все понравилось. Менеджер практически сразу подошел и помогал с выбором автомобиля, рассказывал про все нюансы машины и недочеты. Когда я все же принял решение покупать авто, то оформление документов заняло от силы 2 часа, чему я был очень рад, так как рассчитывал ...
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