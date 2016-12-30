SsangYong обнародовал российские цены на Tivoli
В базовой комплектации Tivoli доступен с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач, а его стоимость составит 999 000 рублей. Для всех остальных модификаций модели корейский производитель предложит также 6-диапазонную автоматическую трансмиссию.
Версия стандартной длины получила два варианта исполнения, причем цена более дорогого равна 1 млн 269 000 рублей. Удлиненный кроссовер россияне смогут приобрести в пяти версиях, однако системой полного привода оснастят только XLV.
Последняя модификация также получит видоизмененный дизайн, длина автомобиля в исполнении XLV достигает 4 440 мм, тогда как длина стандартного Tivoli - 4 202 мм.
Переднеприводный XLV с коробкой «автомат» оценен в 1 439 000 рублей. Полный привод будет доступен только для самой дорогой версии кроссовера, получивший ценник в 1 739 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|SsangYong Tivoli 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|128
|Объем двигателя
|1597
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.6
|Загородный цикл
|5.5
|Смешанный цикл
|6.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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