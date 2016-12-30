30 декабря 2016, 11:43

SsangYong обнародовал российские цены на Tivoli

Помимо стандарной версии озвучена стоимость удлиненных вариантов. На российском рынке автомобиль будет предложен с единственным 1,6-литровым мотором, выдающим 128 л.с.

В базовой комплектации Tivoli доступен с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач, а его стоимость составит 999 000 рублей. Для всех остальных модификаций модели корейский производитель предложит также 6-диапазонную автоматическую трансмиссию. 

Версия стандартной длины получила два варианта исполнения, причем цена более дорогого равна 1 млн 269 000 рублей. Удлиненный кроссовер россияне смогут приобрести в пяти версиях, однако системой полного привода оснастят только XLV.

Последняя модификация также получит видоизмененный дизайн, длина автомобиля в исполнении XLV достигает 4 440 мм, тогда как длина стандартного Tivoli - 4 202 мм. 

Переднеприводный XLV с коробкой «автомат» оценен в 1 439 000 рублей. Полный привод будет доступен только для самой дорогой версии кроссовера, получивший ценник в 1 739 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

SsangYong Tivoli 1.6 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин128
Объем двигателя1597
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.6
Загородный цикл5.5
Смешанный цикл6.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум SsangYong Musso
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кирилл
Форум SsangYong Kyron
130000пробег толко поменял верхные шарови
дарын
Форум SsangYong Actyon
Ездил и на советских и на РФ и на японских. 3 недели назад взял Актион 2014 механика-передний привод. Авто нравится. Чувствительная подвеска по сравнению с ПАТРИОТОМ. В целом - доволен.
Николай
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SsangYong обнародовал российские цены на Tivoli
В базовой комплектации Tivoli доступен с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач, а его стоимость составит 999 000 рублей. Для всех остальных модификаций модели корейский производитель предложит также 6-диапазонную автоматическую трансмиссию. Версия стандартной длины получила два варианта исполнения, причем цена более дорогого равна 1 млн 269 000 рублей. Удлиненный кроссовер россияне смогут приобрести в пяти версиях, однако системой полного привода оснастят только XLV.Последняя модификация также получит видоизмененный дизайн, длина автомобиля в исполнении XLV достигает 4 440 мм, тогда как длина стандартного Tivoli - 4 202 мм. Переднеприводный XLV с коробкой «автомат» оценен в 1 439 000 рублей. Полный привод будет доступен только для самой дорогой версии кроссовера, получивший ценник в 1 739 000 рублей.
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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