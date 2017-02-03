3 февраля 2017, 10:07

Стала известна цена обновленного универсала Mercedes-Benz E-Class

Внедорожник в кузове универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain теперь можно будет приобрести и российским автолюбителям. В России модель предоставлена только в одной комплектации - Luxury.
Минимальная стоимость новинки для россиян составляет 3 990 000 рублей. Автомобиль уже можно увидеть на онлайн-конфигураторе российского подразделения Mercedes-Benz. На официальном сайте бренда размещены данные, в которых сказано, что внедорожник E-Class All-Terrain доступен России в модификации E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury.
 
Под капотом новинки установлен дизельный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 194 или 235 л.с., а также с бензиновым 2-литровым силовым агрегатом с отдачей 249 или 320 л.с. Универсал E-Class All-Terrain получил 9-ступенчатый «автомат» 9G-TRONIC и фирменную систему полного привода 4MATIC.
 
По некоторым данным, бренд намерен вывести на российский рынок All-Terrain, в котором расположен 3-литровый дизельный мотор. Конкурентами данной модели называют Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country.
Купить авто Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
Mercedes-Benz на службе полиции
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
жека
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Benz Автомудрость Mercedes Benz АвтоПитер Mercedes Benz Дизайн и тюнинг Mercedes Benz Новинки и концепт кары Mercedes Benz Новости и акции автосалонов Mercedes Benz Автосалоны и дилеры марки Mercedes Benz Аренда и прокат авто марки Mercedes Benz Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Benz Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes Benz
Главные материалы
Как протекают продажи нового Nissan Murano
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Mercedes Benz E-класс
Купить Mercedes Benz E-klasse 2013 в Москве
1 655 555 Р
Купить Mercedes Benz E-klasse 2010 в Москве
1 055 555 Р
Купить Mercedes Benz E-klasse 2013 в Москве
1 255 555 Р
Купить Mercedes Benz E-klasse 2004 в Москве
533 333 Р
Купить Mercedes Benz E-klasse 2009 в Москве
1 022 222 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль E-класс
Стала известна цена обновленного универсала Mercedes-Benz E-Class
Минимальная стоимость новинки для россиян составляет 3 990 000 рублей. Автомобиль уже можно увидеть на онлайн-конфигураторе российского подразделения Mercedes-Benz. На официальном сайте бренда размещены данные, в которых сказано, что внедорожник E-Class All-Terrain доступен России в модификации E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury. Под капотом новинки установлен дизельный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 194 или 235 л.с., а также с бензиновым 2-литровым силовым агрегатом с отдачей 249 или 320 л.с. Универсал E-Class All-Terrain получил 9-ступенчатый «автомат» 9G-TRONIC и фирменную систему полного привода 4MATIC. По некоторым данным, бренд намерен вывести на российский рынок All-Terrain, в котором расположен 3-литровый дизельный мотор. Конкурентами данной модели называют Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG