Стала известна цена обновленного универсала Mercedes-Benz E-Class
Вконтакте
Facebook
Внедорожник в кузове универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain теперь можно будет приобрести и российским автолюбителям. В России модель предоставлена только в одной комплектации - Luxury.
Минимальная стоимость новинки для россиян составляет 3 990 000 рублей. Автомобиль уже можно увидеть на онлайн-конфигураторе российского подразделения Mercedes-Benz. На официальном сайте бренда размещены данные, в которых сказано, что внедорожник E-Class All-Terrain доступен России в модификации E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury.
Под капотом новинки установлен дизельный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 194 или 235 л.с., а также с бензиновым 2-литровым силовым агрегатом с отдачей 249 или 320 л.с. Универсал E-Class All-Terrain получил 9-ступенчатый «автомат» 9G-TRONIC и фирменную систему полного привода 4MATIC.
По некоторым данным, бренд намерен вывести на российский рынок All-Terrain, в котором расположен 3-литровый дизельный мотор. Конкурентами данной модели называют Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country.
Купить авто Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320
Стала известна цена обновленного универсала Mercedes-Benz E-Class
Минимальная стоимость новинки для россиян составляет 3 990 000 рублей. Автомобиль уже можно увидеть на онлайн-конфигураторе российского подразделения Mercedes-Benz. На официальном сайте бренда размещены данные, в которых сказано, что внедорожник E-Class All-Terrain доступен России в модификации E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury. Под капотом новинки установлен дизельный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 194 или 235 л.с., а также с бензиновым 2-литровым силовым агрегатом с отдачей 249 или 320 л.с. Универсал E-Class All-Terrain получил 9-ступенчатый «автомат» 9G-TRONIC и фирменную систему полного привода 4MATIC. По некоторым данным, бренд намерен вывести на российский рынок All-Terrain, в котором расположен 3-литровый дизельный мотор. Конкурентами данной модели называют Audi A6 Allroad и Volvo V90 Cross Country.
В избранное