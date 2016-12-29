29 декабря 2016, 17:49

Стала известна дата начала продаж Baojun 510

Новый внедорожник впервые покажут в феврале 2017 года. На данный момент дилеры совместного производства производстве компаний General Motors и SAIC принимают предварительные заказы на автомобиль.
Стоимость 510, как сообщалось ранее, колеблется от 60 000 до 76 000 юаней (примерно 524 000 - 665 000 рублей) в зависимости от комплектации. На выбор покупателя представят автомобили 7 цветов. Габариты внедорожника составят 4 220 х 1 х 1 625 мм, при колесной базе 2 550 мм.
 
Разработчики оснастили новинку двигателем объем 1,5 литра и мощностью 112 л.с. при 147 Нм крутящего момента. Трансмиссия автомобиля представлена 6-скоростной механической коробкой передач.
 
В салоне автомобиля установлена мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, Bluetooth-гарнитурой и USB портами. Также в автомобили установлены системы ABS и EBD, панорамный люк, климат-контроля и контроля давления в шинах.

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Отзывы по теме
ТК АВТОМОЛЛ
Крыло помял на ауди во дворе, официалы сказали резать и менять, цену охренительную назвали, заехал в автомол, предложили отстучать. Согласился, родное все-таки лучше, чем замена, тем более швы сварные потом будут, краска на такой площади отличаться будет. Короче, прихожу забирать, следа от вмятины вообще ...
Edgri
Автоленд Томск | отзывы
Странная контора! Никто не хочет разговаривать, никто не хочет принимать заказы, для чего сайт не понятно! На сайте имеется в наличии нужная мне АКПП, а меня отфутболивают, как будто им деньги на фиг не нужны, а я навязываю! Ну нет, так нет, в другом месте найду. Удачи в бизнесе...
Игорь
Не работают два цилиндра
Это форсунки!!! Чистить нужно!!!
Василий
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Стала известна дата начала продаж Baojun 510
Стоимость 510, как сообщалось ранее, колеблется от 60 000 до 76 000 юаней (примерно 524 000 - 665 000 рублей) в зависимости от комплектации. На выбор покупателя представят автомобили 7 цветов. Габариты внедорожника составят 4 220 х 1 х 1 625 мм, при колесной базе 2 550 мм. Разработчики оснастили новинку двигателем объем 1,5 литра и мощностью 112 л.с. при 147 Нм крутящего момента. Трансмиссия автомобиля представлена 6-скоростной механической коробкой передач. В салоне автомобиля установлена мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, Bluetooth-гарнитурой и USB портами. Также в автомобили установлены системы ABS и EBD, панорамный люк, климат-контроля и контроля давления в шинах.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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