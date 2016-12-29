Стала известна дата начала продаж Baojun 510

Новый внедорожник впервые покажут в феврале 2017 года. На данный момент дилеры совместного производства производстве компаний General Motors и SAIC принимают предварительные заказы на автомобиль.
Стоимость 510, как сообщалось ранее, колеблется от 60 000 до 76 000 юаней (примерно 524 000 - 665 000 рублей) в зависимости от комплектации. На выбор покупателя представят автомобили 7 цветов. Габариты внедорожника составят 4 220 х 1 х 1 625 мм, при колесной базе 2 550 мм.
Разработчики оснастили новинку двигателем объем 1,5 литра и мощностью 112 л.с. при 147 Нм крутящего момента. Трансмиссия автомобиля представлена 6-скоростной механической коробкой передач.
В салоне автомобиля установлена мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, Bluetooth-гарнитурой и USB портами. Также в автомобили установлены системы ABS и EBD, панорамный люк, климат-контроля и контроля давления в шинах.
Крыло помял на ауди во дворе, официалы сказали резать и менять, цену охренительную назвали, заехал в автомол, предложили отстучать. Согласился, родное все-таки лучше, чем замена, тем более швы сварные потом будут, краска на такой площади отличаться будет. Короче, прихожу забирать, следа от вмятины вообще ...
Странная контора! Никто не хочет разговаривать, никто не хочет принимать заказы, для чего сайт не понятно! На сайте имеется в наличии нужная мне АКПП, а меня отфутболивают, как будто им деньги на фиг не нужны, а я навязываю! Ну нет, так нет, в другом месте найду. Удачи в бизнесе...
Стоимость 510, как сообщалось ранее, колеблется от 60 000 до 76 000 юаней (примерно 524 000 - 665 000 рублей) в зависимости от комплектации. На выбор покупателя представят автомобили 7 цветов. Габариты внедорожника составят 4 220 х 1 х 1 625 мм, при колесной базе 2 550 мм. Разработчики оснастили новинку двигателем объем 1,5 литра и мощностью 112 л.с. при 147 Нм крутящего момента. Трансмиссия автомобиля представлена 6-скоростной механической коробкой передач. В салоне автомобиля установлена мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином, Bluetooth-гарнитурой и USB портами. Также в автомобили установлены системы ABS и EBD, панорамный люк, климат-контроля и контроля давления в шинах.
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