4 июля 2017, 14:52

Стала известна дата презентации нового SsangYong Rexton

SsangYong запланировал показать кроссовер Rexton нового поколения на Парижском автосалоне в октябре 2017 года. Изначально презентация должна была состояться в рамках автомобильного шоу в Сеуле, но руководство компании перенесло событие на более поздний срок.
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SsangYong Rexton
Выпускается с 2002 г.
Новый от 1 579 000 до 2 329 990 Р
Объявлений: 69
Отзывов: 3
Заявлено, что на автосалоне будет презентована концептуальная версия авто. Она в полной мере раскроет все технические нововведения и особенности доработанного дизайна серийной версии.

Представители бренда заявили, что кузов автомобиля стал длиннее на 10 см, прибавил в высоте и ширине. Но за счет перехода на модернизированную платформу SsangYong Rexton «скинул» лишний вес и стал более динамичным по сравнению с предыдущим поколением кроссовера. Доработки интерьера заключаются в использовании более качественных материалов отделки салона. Европейский рынок увидит обновленный кроссовер с привычным дизельным двигателем объемом 2,2 литра и коробкой «автомат».

К 2021 году производитель планирует выпустить четыре новых автомобиля. Основной акцент в работе сделан на улучшение аэродинамических свойств и детальной проработке элементов дизайна, чтобы сделать его более современным и стильным.

Новинки и концепт кары Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Рекстон

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум SsangYong Rexton II
рекстон у меня с 2008г (он же год выпуска) ездить приходится много по разным дорогам, проходимоть на все 100, машина супер, богажник просто бомба, без раскладки сиденьев две кавказкие овчарки спокойно помещаются, за 6 лет была замена левой шаровой, аккумулятора-это весь серьезный ремонт!
ирина
SsangYong в России: 2.7 кратный рост!
| с гарантией полная задница россияне не покупайте солеровских машин Я с Вами соледарен, я уж точно столкнулся с гарантией 25 дней машина у ОД, а я хожу пешком и меня кормят обещаниями Соллерс говорит что в течении пяти дней закончат диагностику прикольно по 30 дней диагностируют. Люди хотите геморой ...
Cthutq
Кроссоверы с полным приводом
Ну, Рено этот трудно назвать настоящим кроссовером. Хороши по экономичности СсангЕнги (вот катаю сейчас на Ставике дядькином, город - меньше десятки, трасса - меньше восьми, красота) .
Farion
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Стала известна дата презентации нового SsangYong Rexton
{{model_1646}}Заявлено, что на автосалоне будет презентована концептуальная версия авто. Она в полной мере раскроет все технические нововведения и особенности доработанного дизайна серийной версии.Представители бренда заявили, что кузов автомобиля стал длиннее на 10 см, прибавил в высоте и ширине. Но за счет перехода на модернизированную платформу SsangYong Rexton «скинул» лишний вес и стал более динамичным по сравнению с предыдущим поколением кроссовера. Доработки интерьера заключаются в использовании более качественных материалов отделки салона. Европейский рынок увидит обновленный кроссовер с привычным дизельным двигателем объемом 2,2 литра и коробкой «автомат».К 2021 году производитель планирует выпустить четыре новых автомобиля. Основной акцент в работе сделан на улучшение аэродинамических свойств и детальной проработке элементов дизайна, чтобы сделать его более современным и стильным.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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