4 июля 2017, 14:52
Стала известна дата презентации нового SsangYong Rexton
SsangYong запланировал показать кроссовер Rexton нового поколения на Парижском автосалоне в октябре 2017 года. Изначально презентация должна была состояться в рамках автомобильного шоу в Сеуле, но руководство компании перенесло событие на более поздний срок.
SsangYong Rexton
Выпускается с 2002 г.
Новый от 1 579 000 до 2 329 990 Р
Представители бренда заявили, что кузов автомобиля стал длиннее на 10 см, прибавил в высоте и ширине. Но за счет перехода на модернизированную платформу SsangYong Rexton «скинул» лишний вес и стал более динамичным по сравнению с предыдущим поколением кроссовера. Доработки интерьера заключаются в использовании более качественных материалов отделки салона. Европейский рынок увидит обновленный кроссовер с привычным дизельным двигателем объемом 2,2 литра и коробкой «автомат».
К 2021 году производитель планирует выпустить четыре новых автомобиля. Основной акцент в работе сделан на улучшение аэродинамических свойств и детальной проработке элементов дизайна, чтобы сделать его более современным и стильным.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
рекстон у меня с 2008г (он же год выпуска) ездить приходится много по разным дорогам, проходимоть на все 100, машина супер, богажник просто бомба, без раскладки сиденьев две кавказкие овчарки спокойно помещаются, за 6 лет была замена левой шаровой, аккумулятора-это весь серьезный ремонт!
| с гарантией полная задница россияне не покупайте солеровских машин Я с Вами соледарен, я уж точно столкнулся с гарантией 25 дней машина у ОД, а я хожу пешком и меня кормят обещаниями Соллерс говорит что в течении пяти дней закончат диагностику прикольно по 30 дней диагностируют. Люди хотите геморой ...
Ну, Рено этот трудно назвать настоящим кроссовером. Хороши по экономичности СсангЕнги (вот катаю сейчас на Ставике дядькином, город - меньше десятки, трасса - меньше восьми, красота) .
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