25 января 2017, 18:50

Стала известна комплектация нового Infiniti Q60 для России

Дилеры уже в ближайшее время ждут спортивное купе Q60, российская премьера которого состоялась в сентябре прошлого года в рамках празднования 10-летия бренда в нашей стране.
Спорткупе оборудовано новым битурбированным 3-литровым V6 мощностью 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента, который сочетается с полноприводной трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 сек.
 
Российская модификация Q60 получила название Sport+NAVI. Она оснащается адаптивной электронной системой рулевого управления DAS 2.0, системами контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active Lane Control, кругового обзора AVM+. Также предусмотрены механизмы обнаружения приближающихся объектов и определения свободного места для парковки.
 
На центральной консоли размещены 2 сенсорных монитора (верхний диагональю 8 дюймов и нижний 7-дюймовый), которые являются частью мультимедийной системы InTouch. Версия Sport+NAVI имеет отделку интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами, подрулевые переключатели передач и спортивную выхлопную систему. Автомобиль получил электронную систему распределения тормозных усилий, а также системы помощи при экстренном торможении и динамической стабилизации, ABS. Для детских сидений доступны крепления Isofix.
 
Цена на новинку будет объявлена позднее.

Комплектации и технические характеристики

Infiniti Q60 3.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин405
Объем двигателя2997
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводзадний
Смешанный цикл10.7
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
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Стала известна комплектация нового Infiniti Q60 для России
Спорткупе оборудовано новым битурбированным 3-литровым V6 мощностью 405 л.с. и 475 Нм крутящего момента, который сочетается с полноприводной трансмиссией. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 сек. Российская модификация Q60 получила название Sport+NAVI. Она оснащается адаптивной электронной системой рулевого управления DAS 2.0, системами контроля движения и удержания автомобиля на полосе Active Lane Control, кругового обзора AVM+. Также предусмотрены механизмы обнаружения приближающихся объектов и определения свободного места для парковки. На центральной консоли размещены 2 сенсорных монитора (верхний диагональю 8 дюймов и нижний 7-дюймовый), которые являются частью мультимедийной системы InTouch. Версия Sport+NAVI имеет отделку интерьера вставками из карбона с фиолетовыми акцентами, подрулевые переключатели передач и спортивную выхлопную систему. Автомобиль получил электронную систему распределения тормозных усилий, а также системы помощи при экстренном торможении и динамической стабилизации, ABS. Для детских сидений доступны крепления Isofix. Цена на новинку будет объявлена позднее.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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