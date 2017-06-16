16 июня 2017, 12:25

Стали известны цены на Mercedes-Benz S-класс

Российские дилеры Mercedes-Benz приступили к приему заказов на обновленный седан Mercedes-Benz S-класса, недавно презентованного в Петербурге и продажи которого начнутся в августе.
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Кардинально обновилась гамма силовых агрегатов. Базовая версия Mercedes-Benz S 350d теперь оснащается новым рядным 6-цилиндровым турбодизелем объемом 2,9 литра и мощностью 249 л.с., цена такой машины составляет 6 550 000 рублей. Вариант с тем же мотором, развивающим 340 сил, стоит 6 750 000 рублей.
 
Версия Mercedes-Benz S 450 с прежним бензиновым двигателем V6 3.0 (367 л. с.) стоит 6 720 000 рублей. Еще один новый мотор – 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом: на версии S 560 за 7 900 000 рублей он развивает 469 л.с., а на модификации AMG S 63 стоимостью 9 400 000 рублей – 612 л.с. Цены на версию Maybach начинаются с 8 280 000 рублей.
 
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Все версии модели комплектуются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеют полный привод (кроме модификации S 450, для которой полноприводная трансмиссия предлагается за доплату). По сравнению с дорестайлинговой версией седана Mercedes-Benz S-класса подорожал примерно на 200 000 – 300 000 рублей.
 
Как сообщалось ранее, обновленный Mercedes-Benz S-класса внешне практически не отличается от прежнего варианта, выпускаемого с 2013 года. Только немного изменилась форма бамперов, изменен декор решетки радиатора, модернизированы светодиодные фары. По остальным параметрам все по-прежнему.
 
В салоне появились новый руль, по-иному оформленные дисплеи перед водителем и другие материалы отделки. Среди других новшеств можно отметить усовершенствованную систему «автопилота» с расширенными возможностями и модернизированную активную гидропружинную подвеску.
Новинки и концепт кары Мерседес Бенц, Мерседес

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Отзывы по теме
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Стали известны цены на Mercedes-Benz S-класс
Кардинально обновилась гамма силовых агрегатов. Базовая версия Mercedes-Benz S 350d теперь оснащается новым рядным 6-цилиндровым турбодизелем объемом 2,9 литра и мощностью 249 л.с., цена такой машины составляет 6 550 000 рублей. Вариант с тем же мотором, развивающим 340 сил, стоит 6 750 000 рублей. Версия Mercedes-Benz S 450 с прежним бензиновым двигателем V6 3.0 (367 л. с.) стоит 6 720 000 рублей. Еще один новый мотор – 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом: на версии S 560 за 7 900 000 рублей он развивает 469 л.с., а на модификации AMG S 63 стоимостью 9 400 000 рублей – 612 л.с. Цены на версию Maybach начинаются с 8 280 000 рублей. {{material_119489}}Все версии модели комплектуются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и имеют полный привод (кроме модификации S 450, для которой полноприводная трансмиссия предлагается за доплату). По сравнению с дорестайлинговой версией седана Mercedes-Benz S-класса подорожал примерно на 200 000 – 300 000 рублей. Как сообщалось ранее, обновленный Mercedes-Benz S-класса внешне практически не отличается от прежнего варианта, выпускаемого с 2013 года. Только немного изменилась форма бамперов, изменен декор решетки радиатора, модернизированы светодиодные фары. По остальным параметрам все по-прежнему. В салоне появились новый руль, по-иному оформленные дисплеи перед водителем и другие материалы отделки. Среди других новшеств можно отметить усовершенствованную систему «автопилота» с расширенными возможностями и модернизированную активную гидропружинную подвеску.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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