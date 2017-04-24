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24 апреля 2017, 12:00

Стали известны характеристики экстрим-версии Dodge Challenger

Всего 2,1 секунды потребуется самой экстремальной модификации масл-кара Dodge Challenger, чтобы набрать с места 96 км/ч. Новинка под названием SRT Demon разработана специально для участия в заездах на четверть мили.
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  Стали известны характеристики экстрим-версии Dodge Challenger Dodge Challenger, Dodge Challenger Стали известны характеристики экстрим-версии Dodge Challenger
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фото
  

По словам топ-менеджера FCA Тима Кунискиас, компания замеряла ускорения как с «неподвижным» стартом, так с и накатом. Challenger SRT Demon со сликами, трансбрейком и всего лишь одним сиденьем способен превзойти официальные 2,3 секунды в разгоне с места до 96 км/ч.

Dodge Challenger SRT8 6.2 MT
6.2 л, 717 л.с
Механическая 6-ступенчатая
5022 x 1923 x 1450 мм
задний
АИ-95
Все характеристики

Правда, в стандартном варианте «Красному демону» нельзя участвовать в Drag Racing. И здесь, что называется, «горе от ума». Автомобиль получился слишком быстрым, поэтому для официальных гонок ему требуется каркас безопасности.

Модель приводится в движение 6,2-литровым 8-цилиндровым агрегатом с новым приводным нагнетелем, доработанной системой впрыска топлива, а также другим впуском. Мощность двигателя составляет 850 л. с. и 1044 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат» с доработанным гидротрансформатором.

Всего планируется выпустить 3000 экземпляров экстремального купе. Стоимость американской новинки пока не сообщается.

Новинки и концепт кары Додж Челенджер, Челенжер, Чаленгер

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Отзывы по теме
Отзыв о Dodge Challenger 2011 года
Отличный брутальный авто
maykl-r
Форум Dodge Caravan
Я УЖЕ 8 ЛЕТ ЕЗЖУ НА КАРАВАНЕ ДУШИ НЕ ЧАЮ !!!! ДА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА С КОТОРОЙ Я СЛАВА БОГУ ТОЛЬКО С НЕЙ С ТОЛКНУЛСЯ ЭТО ЧАСТОЕ ЗАМЕНА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА , НУ КОГДА КАК ШАРОВЫЕ !!!!! А ТАК ВООБЩЕ РАД ЧТО У МЕНЯ ТАКАЯ МАШИНА ДА И В ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕМЦАМИ И ЯПОНЦАМИ ГОООРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ! ...
РУЛАН
Форум Dodge Caliber
нужен код активаций магнитолы додж калибр 2007г. Спасибо!
Валерий
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Стали известны характеристики экстрим-версии Dodge Challenger
По словам топ-менеджера FCA Тима Кунискиас, компания замеряла ускорения как с «неподвижным» стартом, так с и накатом. Challenger SRT Demon со сликами, трансбрейком и всего лишь одним сиденьем способен превзойти официальные 2,3 секунды в разгоне с места до 96 км/ч.{{params_56972}}Правда, в стандартном варианте «Красному демону» нельзя участвовать в Drag Racing. И здесь, что называется, «горе от ума». Автомобиль получился слишком быстрым, поэтому для официальных гонок ему требуется каркас безопасности.Модель приводится в движение 6,2-литровым 8-цилиндровым агрегатом с новым приводным нагнетелем, доработанной системой впрыска топлива, а также другим впуском. Мощность двигателя составляет 850 л. с. и 1044 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат» с доработанным гидротрансформатором.Всего планируется выпустить 3000 экземпляров экстремального купе. Стоимость американской новинки пока не сообщается.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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