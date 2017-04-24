Стали известны характеристики экстрим-версии Dodge Challenger
По словам топ-менеджера FCA Тима Кунискиас, компания замеряла ускорения как с «неподвижным» стартом, так с и накатом. Challenger SRT Demon со сликами, трансбрейком и всего лишь одним сиденьем способен превзойти официальные 2,3 секунды в разгоне с места до 96 км/ч.
|Dodge Challenger SRT8 6.2 MT
|6.2 л, 717 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|5022 x 1923 x 1450 мм
|задний
|АИ-95
|Все характеристики
Правда, в стандартном варианте «Красному демону» нельзя участвовать в Drag Racing. И здесь, что называется, «горе от ума». Автомобиль получился слишком быстрым, поэтому для официальных гонок ему требуется каркас безопасности.
Модель приводится в движение 6,2-литровым 8-цилиндровым агрегатом с новым приводным нагнетелем, доработанной системой впрыска топлива, а также другим впуском. Мощность двигателя составляет 850 л. с. и 1044 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат» с доработанным гидротрансформатором.
Всего планируется выпустить 3000 экземпляров экстремального купе. Стоимость американской новинки пока не сообщается.
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