7 февраля 2017, 15:31

Стали известны характеристики Mercedes AMG E 63 4Matic

Премьера новинки должна пройти в рамках Международного автосалона, который пройдет в марте в Женеве. Европейские покупатели смогут купить новинку уже с апреля.
Модель будет оснащена битурбированным силовым агрегатом на 4 литра, отдача которого составит 571 л.с. Установка агрегатирована 9-скоростной АКП. Предусмотрен полный привод.
 
До 100 км/ч модель разгоняется за 3,6 сек., а максимум равен 250 км/ч. 
 
Салон отделан кожей, микрофиброй и карбоном. 
 
Как сообщалось ранее, ценник седана AMG E63 4MATIC+ «Особая серия» установлен на уровне 6 900 000 рублей. Версия повышенной мощности AMG E 63 S 4MATIC+ оценена в 7 500 000 рублей.
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
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Мария Вагина
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| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Buk
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Стали известны характеристики Mercedes AMG E 63 4Matic
Модель будет оснащена битурбированным силовым агрегатом на 4 литра, отдача которого составит 571 л.с. Установка агрегатирована 9-скоростной АКП. Предусмотрен полный привод. До 100 км/ч модель разгоняется за 3,6 сек., а максимум равен 250 км/ч.  Салон отделан кожей, микрофиброй и карбоном.  Как сообщалось ранее, ценник седана AMG E63 4MATIC+ «Особая серия» установлен на уровне 6 900 000 рублей. Версия повышенной мощности AMG E 63 S 4MATIC+ оценена в 7 500 000 рублей.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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