В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме.
я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Стали известны характеристики Mercedes AMG E 63 4Matic
Модель будет оснащена битурбированным силовым агрегатом на 4 литра, отдача которого составит 571 л.с. Установка агрегатирована 9-скоростной АКП. Предусмотрен полный привод. До 100 км/ч модель разгоняется за 3,6 сек., а максимум равен 250 км/ч. Салон отделан кожей, микрофиброй и карбоном. Как сообщалось ранее, ценник седана AMG E63 4MATIC+ «Особая серия» установлен на уровне 6 900 000 рублей. Версия повышенной мощности AMG E 63 S 4MATIC+ оценена в 7 500 000 рублей.
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