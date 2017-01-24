24 января 2017, 14:45

Стали известны характеристики обновленного Hyundai Solaris

Росстандарт опубликовал на официальном сайте подробные технические популярной модели, которая будет продаваться на российском рынке и в станах СНГ. Ожидается, что новинка появится в начале февраля 2017 года.
По информации ведомства, автомобиль будет предлагаться исключительно в кузове седан. Российская версия нового Solaris практически идентична модели Verna, которая продается на китайском рынке с осени 2016 года.
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Обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с. 
 
В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат».
 
Добавим, что стоимость минимальной комплектации текущего поколения Solaris на российском рынке составляет 620 000 рублей. Цены на новое поколение пока не объявлены.
 
Напомним также, что перед новогодними праздниками конвейер петербургского завода Hyundai Motor Company останавливали на несколько дней, чтоб подготовить производственные мощности к старту серийного производства Solaris новой генерации.  

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris Elegance 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.1
Загородный цикл4.9
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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Стали известны характеристики обновленного Hyundai Solaris
По информации ведомства, автомобиль будет предлагаться исключительно в кузове седан. Российская версия нового Solaris практически идентична модели Verna, которая продается на китайском рынке с осени 2016 года.{{material_113768}}  Обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с.  В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат». Добавим, что стоимость минимальной комплектации текущего поколения Solaris на российском рынке составляет 620 000 рублей. Цены на новое поколение пока не объявлены. Напомним также, что перед новогодними праздниками конвейер петербургского завода Hyundai Motor Company останавливали на несколько дней, чтоб подготовить производственные мощности к старту серийного производства Solaris новой генерации.  
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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