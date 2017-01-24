Стали известны характеристики обновленного Hyundai Solaris
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Росстандарт опубликовал на официальном сайте подробные технические популярной модели, которая будет продаваться на российском рынке и в станах СНГ. Ожидается, что новинка появится в начале февраля 2017 года.
По информации ведомства, автомобиль будет предлагаться исключительно в кузове седан. Российская версия нового Solaris практически идентична модели Verna, которая продается на китайском рынке с осени 2016 года.
Обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с.
В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат».
Добавим, что стоимость минимальной комплектации текущего поколения Solaris на российском рынке составляет 620 000 рублей. Цены на новое поколение пока не объявлены.
Напомним также, что перед новогодними праздниками конвейер петербургского завода Hyundai Motor Company останавливали на несколько дней, чтоб подготовить производственные мощности к старту серийного производства Solaris новой генерации.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Стали известны характеристики обновленного Hyundai Solaris
По информации ведомства, автомобиль будет предлагаться исключительно в кузове седан. Российская версия нового Solaris практически идентична модели Verna, которая продается на китайском рынке с осени 2016 года.{{material_113768}} Обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Как и предшественник, новинка укомплектована 1,4- и 1,6-литровыми бензиновыми силовыми агрегатами. Первый двигатель генерирует 115 л.с., а вторая силовая установка - 123 л.с. В паре с моторами будет работать 6-диапазонная механическая коробка передач либо «автомат». Добавим, что стоимость минимальной комплектации текущего поколения Solaris на российском рынке составляет 620 000 рублей. Цены на новое поколение пока не объявлены. Напомним также, что перед новогодними праздниками конвейер петербургского завода Hyundai Motor Company останавливали на несколько дней, чтоб подготовить производственные мощности к старту серийного производства Solaris новой генерации.
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