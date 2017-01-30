Стали известны характеристики обновленной Skoda Yeti
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Автомобиль будет представлен публике не ранее 2018 года. Эту информацию сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер. По его словам, разработка отлично вписывается в концепцию бренда.
Последователь модели Yeti будет построен на основе моделей Seat Ateca и Volkswagen Tiguan. Внешность компактного кроссовера будет напоминать более крупный Skoda Kodiaq.
Ранее сообщилось, что Yeti станет более просторной. Под капотом машины установят целую линейку бензиновых и дизельных турбомоторов объемом от 1-2 литров. Покупателям также предложат гибридную силовую установку.
В некоторых комплектациях автомобиль получит систему полного привода в сочетании с автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением.
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Стали известны характеристики обновленной Skoda Yeti
Последователь модели Yeti будет построен на основе моделей Seat Ateca и Volkswagen Tiguan. Внешность компактного кроссовера будет напоминать более крупный Skoda Kodiaq. Ранее сообщилось, что Yeti станет более просторной. Под капотом машины установят целую линейку бензиновых и дизельных турбомоторов объемом от 1-2 литров. Покупателям также предложат гибридную силовую установку. В некоторых комплектациях автомобиль получит систему полного привода в сочетании с автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением.
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