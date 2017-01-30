30 января 2017, 09:53

Стали известны характеристики обновленной Skoda Yeti

Автомобиль будет представлен публике не ранее 2018 года. Эту информацию сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер. По его словам, разработка отлично вписывается в концепцию бренда.
Последователь модели Yeti будет построен на основе моделей Seat Ateca и Volkswagen Tiguan. Внешность компактного кроссовера будет напоминать более крупный Skoda Kodiaq.
 
Ранее сообщилось, что Yeti станет более просторной. Под капотом машины установят целую линейку бензиновых и дизельных турбомоторов объемом от 1-2 литров. Покупателям также предложат гибридную силовую установку.
 
В некоторых комплектациях автомобиль получит систему полного привода в сочетании с автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Yeti Style 1.8 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин152
Объем двигателя1798
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводполный
Городской цикл10.6
Загородный цикл6.8
Смешанный цикл8.0
ТопливоАИ-95
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Мой автомобиль Шкода Йети, Ети, Етти

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Отзывы по теме
Форум Skoda Yeti
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Александр
Тест Skoda Yeti: прирученный зверек
1.2 робот. 105 лошадей. неожиданно хорошее впечатление оставляет чех.
дмитрий
Skoda Yeti: версия Adventure
Здравствуйте, интересует yeti adventure outdoor 1.4
Алексей
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Стали известны характеристики обновленной Skoda Yeti
Последователь модели Yeti будет построен на основе моделей Seat Ateca и Volkswagen Tiguan. Внешность компактного кроссовера будет напоминать более крупный Skoda Kodiaq. Ранее сообщилось, что Yeti станет более просторной. Под капотом машины установят целую линейку бензиновых и дизельных турбомоторов объемом от 1-2 литров. Покупателям также предложат гибридную силовую установку. В некоторых комплектациях автомобиль получит систему полного привода в сочетании с автоматической трансмиссией DSG с двойным сцеплением.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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