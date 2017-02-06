6 февраля 2017, 11:25

Стали известны подробности о Geely Emgrand 7 для российского рынка

Новая генерация авто появится на мировом авторынке в конце этого года, а не в феврале, как сообщалось ранее. Сейчас новинка проходит тесты. Предположительно стоимость нового Geely Emgrand 7 на российском рынке составит от 450 000 до 480 000 рублей.
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Компания Geely назвала дату начала продаж в России новой флагманской модели Emgrand GT. Новинка поступит к ...
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Китайские СМИ опубликовали первые изображения авто. Ожидается, что экстерьер новинки не изменится, но форма кузова будет новой. Машина будет оснащена двигателем 4G14T, емкость которого составит 1,4 литра.
 
Какой мощностью будет обладать мотор, пока неизвестно. Новый двигатель встроят вместо турбированного 1,3-литрового агрегата, который был у авто предыдущего поколения. Машину оснастят механической коробкой передач и системой переднего привода.

Комплектации и технические характеристики

Geely Emgrand 7 Standart 1.5 MT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин106
Объем двигателя1498
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.4
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
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Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
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Стали известны подробности о Geely Emgrand 7 для российского рынка
{{material_117842}} Китайские СМИ опубликовали первые изображения авто. Ожидается, что экстерьер новинки не изменится, но форма кузова будет новой. Машина будет оснащена двигателем 4G14T, емкость которого составит 1,4 литра. Какой мощностью будет обладать мотор, пока неизвестно. Новый двигатель встроят вместо турбированного 1,3-литрового агрегата, который был у авто предыдущего поколения. Машину оснастят механической коробкой передач и системой переднего привода.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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