55
17 мая 2017, 15:01
Стали известны подробности о новом BMW M5
BMW работает над новым поколением «горячего» седана М5. Новинка получит 4,4-литровый турбированный двигатель V8, систему полного привода и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
По словам руководителя подразделения BMW M GmbH Франка Ван Мела, система M xDrive получит центральный интеллектуальный блок управления со спортивным программным обеспечением. В новом M5 свою премьеру отпразднует технология, сочетающая спортивные характеристики заднего привода и эффективность полного привода.
В качестве платформы используют укороченную платформу от 7-Series. Благодаря этому машина станет легче нынешнего поколения M5. В BMW также отметили, что седан будет укомплектован активным задним M-дифференциалом с возможностью 100-процентной блокировки.
Спортивный седан должен быть представлен до конца текущего года, а пока автомобиль проходит завершающие дорожные испытания. На мировом авторынке М5 будет конкурировать с Mercedes-AMG E63.
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Читайте по теме
Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
09.02.2017, 07:38
Покинув «намоленное» место, «Евросиб» сосредоточил подразделения BMW под одной крышей
02.12.2016, 09:20
«Купейное» трио. Обзор «двухдверок» сегмента D
04.10.2016, 21:44
На каких кабриолетах мы дружно въезжаем в лето
07.06.2016, 22:29
В зеркальном кубе оказалась BMW 7 Series за 10 миллионов рублей
03.10.2015, 21:01
BMW Concept Path 22 – баварская интерпретация «Скремблера»
15.06.2015, 17:41
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Зря вы все так :) мне тачка нравится ) ) )
to sirium: на рынке есть несколько моделей: http:// xdevice.ru/ testforum/ viewtopic.php?t=123&start=0 или http:// www.gpsinfo.ru/ ?p=148 на Windows CE. Я пробовала обе указанные модели - выбирайте любую, потому что с IGO они не продаются. Единственный выход - взять с любой другой программой (проверить ...
Мозги на BMW E34 BOSCH 0 261 200 413 для М50 с ванусом МКПП цена 10000руб.8 (926) 4644475
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное