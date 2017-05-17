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17 мая 2017, 15:01

Стали известны подробности о новом BMW M5

BMW работает над новым поколением «горячего» седана М5. Новинка получит 4,4-литровый турбированный двигатель V8, систему полного привода и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
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Стали известны подробности о новом BMW M5 BMW M5, BMW

По словам руководителя подразделения BMW M GmbH Франка Ван Мела, система M xDrive получит центральный интеллектуальный блок управления со спортивным программным обеспечением. В новом M5 свою премьеру отпразднует технология, сочетающая спортивные характеристики заднего привода и эффективность полного привода.

BMW M5
Выпускается с 2008 г.
Новый 5 490 000 Р
Объявлений: 4

В качестве платформы используют укороченную платформу от 7-Series. Благодаря этому машина станет легче нынешнего поколения M5. В BMW также отметили, что седан будет укомплектован активным задним M-дифференциалом с возможностью 100-процентной блокировки.

Спортивный седан должен быть представлен до конца текущего года, а пока автомобиль проходит завершающие дорожные испытания. На мировом авторынке М5 будет конкурировать с Mercedes-AMG E63.

Новинки и концепт кары БМВ М5

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Отзывы по теме
Компания BMW показала уникальный кабриолет M5 в кузове E34, Ай, красава!
Зря вы все так :) мне тачка нравится ) ) )
vasya888
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to sirium: на рынке есть несколько моделей: http:// xdevice.ru/ testforum/ viewtopic.php?t=123&start=0 или http:// www.gpsinfo.ru/ ?p=148 на Windows CE. Я пробовала обе указанные модели - выбирайте любую, потому что с IGO они не продаются. Единственный выход - взять с любой другой программой (проверить ...
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Стали известны подробности о новом BMW M5
По словам руководителя подразделения BMW M GmbH Франка Ван Мела, система M xDrive получит центральный интеллектуальный блок управления со спортивным программным обеспечением. В новом M5 свою премьеру отпразднует технология, сочетающая спортивные характеристики заднего привода и эффективность полного привода.{{model_137}}В качестве платформы используют укороченную платформу от 7-Series. Благодаря этому машина станет легче нынешнего поколения M5. В BMW также отметили, что седан будет укомплектован активным задним M-дифференциалом с возможностью 100-процентной блокировки.Спортивный седан должен быть представлен до конца текущего года, а пока автомобиль проходит завершающие дорожные испытания. На мировом авторынке М5 будет конкурировать с Mercedes-AMG E63.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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