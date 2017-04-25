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25 апреля 2017, 15:07
Стали известны подробности о первом электрокаре Хенрика Фискера
В конце лета текущего года состоится премьера первого электрокара бившего дизайнера Aston Martin – Хенрика Фискера. Автомобиль получит систему полуавтономного управления и мощный электрический агрегат.
Технические подробности «начинки» пока не разглашаются. Известно лишь, что машина сможет преодолеть на одном запасе батарей 644 км пути, а максимальная скорость модели составит при этом 260 км/ч.
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В основу новинки ляжет платформа из карбона и алюминия, поэтому вес новинки удастся удержать на низком уровне. В целом, электрокар будет весить примерно на 20% меньше своих конкурентов с аналогичными габаритами.
А вот внешность «электрика» сделают весьма футуристичной: двери конструкции типа «крылья бабочки» и низкая линия капота. Напомним, что Хенрик Фискер является также основателем обанкротившейся компании Fisker Automotive.
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