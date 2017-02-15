15 февраля 2017, 11:22

Стали известны подробности о «заряженном» Hyundai i30 N

В сети обнародованы новые характеристики, касающейся новой генерации Hyundai i30 N. Отмечается, что модель встанет на производственный конвейер в конце нынешнего года.
По предварительной информации, автомобиль получил более серьезный по сравнению с предшественником обвес, диски на 19 дюймов и видоизмененную решетку радиатора.
 
Под капотом i30 N расположится 2-литровый турбированный мотор V4, мощность которого составляет 150 либо 175 л.с. В начальном варианте модель будет предложена с 6-диапазонной «механикой», однако позже хэтчбек будет предполагать 9-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.
 
Напомним, что появления «заряженной» версии хэтчбека Hyundai i30 было анонсировано в конце января нынешнего года.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai i30 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин95
Объем двигателя1582
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai i30
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Алексей
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
У меня Хендай а30, страхую в Росинкоре, не скажу, что дешевле первый взнос вышел, с франшизой 1 процент 76 тысяч взяли, но зато скидка на последующие взносы выходит приличная. Все зависит от того, как ездишь. Вот в сентябре мало выезжал, км за месяц 60 км, и скидка вышла 40 процентов.
skater
АИ-98 !!!!
Привет всем! Наш бензин это больная тема. Вот я и решил поделиться своими испытаниями. 1. Бензин заливаю только (Роснефть и КрайсНефть) 2. АИ 92 машина едет нормально расход в смешанном режиме 7.4-7.6, трасса 6.0. 3. АИ 95 расход падает динамика улучшилась, но при следующей заправке того же бензина ...
ilja-artsmnv
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Стали известны подробности о «заряженном» Hyundai i30 N
По предварительной информации, автомобиль получил более серьезный по сравнению с предшественником обвес, диски на 19 дюймов и видоизмененную решетку радиатора. Под капотом i30 N расположится 2-литровый турбированный мотор V4, мощность которого составляет 150 либо 175 л.с. В начальном варианте модель будет предложена с 6-диапазонной «механикой», однако позже хэтчбек будет предполагать 9-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Напомним, что появления «заряженной» версии хэтчбека Hyundai i30 было анонсировано в конце января нынешнего года.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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