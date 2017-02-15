Стали известны подробности о «заряженном» Hyundai i30 N
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В сети обнародованы новые характеристики, касающейся новой генерации Hyundai i30 N. Отмечается, что модель встанет на производственный конвейер в конце нынешнего года.
По предварительной информации, автомобиль получил более серьезный по сравнению с предшественником обвес, диски на 19 дюймов и видоизмененную решетку радиатора.
Под капотом i30 N расположится 2-литровый турбированный мотор V4, мощность которого составляет 150 либо 175 л.с. В начальном варианте модель будет предложена с 6-диапазонной «механикой», однако позже хэтчбек будет предполагать 9-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.
Напомним, что появления «заряженной» версии хэтчбека Hyundai i30 было анонсировано в конце января нынешнего года.
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
У меня Хендай а30, страхую в Росинкоре, не скажу, что дешевле первый взнос вышел, с франшизой 1 процент 76 тысяч взяли, но зато скидка на последующие взносы выходит приличная. Все зависит от того, как ездишь. Вот в сентябре мало выезжал, км за месяц 60 км, и скидка вышла 40 процентов.
Привет всем!
Наш бензин это больная тема.
Вот я и решил поделиться своими испытаниями.
1. Бензин заливаю только (Роснефть и КрайсНефть) 2. АИ 92 машина едет нормально расход в смешанном режиме 7.4-7.6, трасса 6.0.
3. АИ 95 расход падает динамика улучшилась, но при следующей заправке того же бензина ...
Стали известны подробности о «заряженном» Hyundai i30 N
По предварительной информации, автомобиль получил более серьезный по сравнению с предшественником обвес, диски на 19 дюймов и видоизмененную решетку радиатора. Под капотом i30 N расположится 2-литровый турбированный мотор V4, мощность которого составляет 150 либо 175 л.с. В начальном варианте модель будет предложена с 6-диапазонной «механикой», однако позже хэтчбек будет предполагать 9-ступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями. Напомним, что появления «заряженной» версии хэтчбека Hyundai i30 было анонсировано в конце января нынешнего года.
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