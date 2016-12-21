Стали известны сроки начала продаж новой Skoda Octavia RS в России
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Спустя всего несколько недель после премьеры новинки чешский производитель представляет флагманскую модель семейства - RS. Старт продаж в России в кузове лифтбэк и универсал намечен на второй квартал 2017 года.
Экземпляр отличают новое оформление передней части, измененные задние фонари и бампер с диффузором, спортивный интерьер. Новая Octavia RS доступна в двух вариантах: лифтбек и универсал.
Модель оснащается бензиновыми двигателями 2,0 TSI с мощностью, увеличенной на 7 кВт, - до 169 кВт (230 л.с.). Новейшие информационно-развлекательные системы и электронные помощники подчеркивают позиции модели в своем классе.
Все автомобили новой линейки Octavia будут оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС. Цены и подробные комплектации объявят ближе к старту продаж.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Стали известны сроки начала продаж новой Skoda Octavia RS в России
Экземпляр отличают новое оформление передней части, измененные задние фонари и бампер с диффузором, спортивный интерьер. Новая Octavia RS доступна в двух вариантах: лифтбек и универсал. Модель оснащается бензиновыми двигателями 2,0 TSI с мощностью, увеличенной на 7 кВт, - до 169 кВт (230 л.с.). Новейшие информационно-развлекательные системы и электронные помощники подчеркивают позиции модели в своем классе. Все автомобили новой линейки Octavia будут оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС. Цены и подробные комплектации объявят ближе к старту продаж.
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