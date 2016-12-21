21 декабря 2016, 15:27

Стали известны сроки начала продаж новой Skoda Octavia RS в России

Спустя всего несколько недель после премьеры новинки чешский производитель представляет флагманскую модель семейства - RS. Старт продаж в России в кузове лифтбэк и универсал намечен на второй квартал 2017 года.
Экземпляр отличают новое оформление передней части, измененные задние фонари и бампер с диффузором, спортивный интерьер. Новая Octavia RS доступна в двух вариантах: лифтбек и универсал.
 
Модель оснащается бензиновыми двигателями 2,0 TSI с мощностью, увеличенной на 7 кВт, - до 169 кВт (230 л.с.). Новейшие информационно-развлекательные системы и электронные помощники подчеркивают позиции модели в своем классе.
 
Все автомобили новой линейки Octavia будут оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС. Цены и подробные комплектации объявят ближе к старту продаж.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводпередний
Городской цикл5.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл4.9
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто Шкода Октавия

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Skoda Автомудрость Skoda АвтоПитер Skoda Дизайн и тюнинг Skoda Новинки и концепт кары Skoda Новости и акции автосалонов Skoda Автосалоны и дилеры марки Skoda Аренда и прокат авто марки Skoda Автоклубы и форумы автозавчастей марки Skoda Автосервисы и магазины автозапчастей марки Skoda
Главные материалы
Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
За рулем Renault Duster Dakar покоряем горную пустыню
Удовлетворяет ли вас качество российских авто?
Голосовать
Продажа Skoda Octavia
Купить Skoda Octavia 2011 в Москве
690 000 Р
Купить Skoda Octavia 2012 в Москве
555 555 Р
Купить Skoda Octavia, III 2013 в Москве
850 000 Р
Купить Skoda Octavia 2013 в Москве
720 000 Р
Купить Skoda Octavia 2010 в Москве
499 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Octavia
Стали известны сроки начала продаж новой Skoda Octavia RS в России
Экземпляр отличают новое оформление передней части, измененные задние фонари и бампер с диффузором, спортивный интерьер. Новая Octavia RS доступна в двух вариантах: лифтбек и универсал. Модель оснащается бензиновыми двигателями 2,0 TSI с мощностью, увеличенной на 7 кВт, - до 169 кВт (230 л.с.). Новейшие информационно-развлекательные системы и электронные помощники подчеркивают позиции модели в своем классе. Все автомобили новой линейки Octavia будут оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС. Цены и подробные комплектации объявят ближе к старту продаж.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG