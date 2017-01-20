Стали известны технические характеристики Audi S5 Sportback
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Эксперты прогнозируют большое будущее новинке 2017 модельного года, что связано с показателями мощности. В качестве главных конкурентов выступят Mercedes-AMG C43 4MATIC и BMW 440i Gran Coupe.
Длина колесной базы увеличилась на 6 см в сравнении с предыдущим поколением. Благодаря увеличенному объему в салоне автомобиля появилось гораздо больше места для пассажиров и водителя. Багажное отделение также удалось увеличить после пересмотра геометрической формы отсека, поэтому на заднем сидении теперь могут разместиться 3 человека, а не 2, как раньше.
S5 Sportback получил 6-цилиндровый бензиновый силовой агрегат объемом 3 литра с турбонаддувом. Вместе с двигателем функционирует 8-скоростная автоматическая трансмиссия, до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6 сек. Максимальная скорость составляет 300 км/ч и ограничена электроникой.
Стали известны технические характеристики Audi S5 Sportback
Длина колесной базы увеличилась на 6 см в сравнении с предыдущим поколением. Благодаря увеличенному объему в салоне автомобиля появилось гораздо больше места для пассажиров и водителя. Багажное отделение также удалось увеличить после пересмотра геометрической формы отсека, поэтому на заднем сидении теперь могут разместиться 3 человека, а не 2, как раньше. S5 Sportback получил 6-цилиндровый бензиновый силовой агрегат объемом 3 литра с турбонаддувом. Вместе с двигателем функционирует 8-скоростная автоматическая трансмиссия, до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6 сек. Максимальная скорость составляет 300 км/ч и ограничена электроникой.
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