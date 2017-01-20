20 января 2017, 17:07

Стали известны технические характеристики Audi S5 Sportback

Эксперты прогнозируют большое будущее новинке 2017 модельного года, что связано с показателями мощности. В качестве главных конкурентов выступят Mercedes-AMG C43 4MATIC и BMW 440i Gran Coupe.
Длина колесной базы увеличилась на 6 см в сравнении с предыдущим поколением. Благодаря увеличенному объему в салоне автомобиля появилось гораздо больше места для пассажиров и водителя. Багажное отделение также удалось увеличить после пересмотра геометрической формы отсека, поэтому на заднем сидении теперь могут разместиться 3 человека, а не 2, как раньше.
 
S5 Sportback получил 6-цилиндровый бензиновый силовой агрегат объемом 3 литра с турбонаддувом. Вместе с двигателем функционирует 8-скоростная автоматическая трансмиссия, до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6 сек. Максимальная скорость составляет 300 км/ч и ограничена электроникой. 

Комплектации и технические характеристики

Audi S5 Base 3.0 АТ 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин354
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл7.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi S5
Ауди S5 не может быть предствительским автомобилем по определению. Это не Ауди А8. Не надо морочить голову.
Автолюбитель
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
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Стали известны технические характеристики Audi S5 Sportback
Длина колесной базы увеличилась на 6 см в сравнении с предыдущим поколением. Благодаря увеличенному объему в салоне автомобиля появилось гораздо больше места для пассажиров и водителя. Багажное отделение также удалось увеличить после пересмотра геометрической формы отсека, поэтому на заднем сидении теперь могут разместиться 3 человека, а не 2, как раньше. S5 Sportback получил 6-цилиндровый бензиновый силовой агрегат объемом 3 литра с турбонаддувом. Вместе с двигателем функционирует 8-скоростная автоматическая трансмиссия, до 100 км/ч автомобиль способен разогнаться за 6 сек. Максимальная скорость составляет 300 км/ч и ограничена электроникой. 
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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