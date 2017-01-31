Стали известны технические характеристики Genesis G80
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Седан появится на российском рынке в начале весны. Стоимость Genesis G80, который представят в России пока не раскрывается. Ожидается, что новинка составит конкуренцию Audi A6 и BMW5 Series.
В России Genesis G80 будет продаваться с 2-литровым мотором, оснащенным турбонаддувом. Есть 2 версии двигателя - на 197 и на 245 л.с. Что касается крутящего момента, то у обоих силовых агрегатов он составит 353 Нм. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Тип привода возможен как задний, так и передний.
В других странах Genesis G80 можно встретить с мотором на 3,3 литра 282 л.с. и еще более мощными двигателями 315 и 426 л.с.
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Стали известны технические характеристики Genesis G80
В России Genesis G80 будет продаваться с 2-литровым мотором, оснащенным турбонаддувом. Есть 2 версии двигателя - на 197 и на 245 л.с. Что касается крутящего момента, то у обоих силовых агрегатов он составит 353 Нм. Моторы будут работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Тип привода возможен как задний, так и передний. В других странах Genesis G80 можно встретить с мотором на 3,3 литра 282 л.с. и еще более мощными двигателями 315 и 426 л.с.
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