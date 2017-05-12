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12 мая 2017, 18:39

Стало известно, где в России самые плохие дороги

Эксперты проанализировали состояние дорог на территории Центрального федерального округа России. Хуже всего дела обстоят в Костроме, Твери и Воронеже. Также неудовлетворительное состояние асфальта наблюдается в Белгороде.
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По словам координатора проекта, депутата Госдумы Александра Васильева, ситуация с качеством дорог в регионе улучшилась, но незначительно. В этом году на ремонт и развитие дорожной сети выделили 30 млрд рублей. Планируется, что эти средства будут быстро доведены до муниципального уровня.

Также в эти выходные стартует очередной этап рейдов в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На этот раз проверке подвергнутся дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа.

В рамках инспекции планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году. Чиновники местных администраций по результатам прошлой инспекции отчитались, что был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов.

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Отзывы по теме
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
На первой машине нужно учиться ездить, а потом покупать нормальную.
Паша_ТК
отзыв о pitline, г. Москва, ЮЗАО, проезд Одоевского, д.10
Ремонтирую авто только в данном автокомплексе, высокий выбор услуг, умеренные цены, качественный сервис обслуживания, квалифицированные работники.
Roman 23
Автоцентр на Волгоградке | отзывы
Появился неприятный гул в коробке на моем Серато. Выбрал ближайший сервис, им оказался ац на волгоградке. По приезду достаточно быстро диагностировали что дело в подшипнике первичного вала, а также заменили масло. Хороший сервис, все сделали за 2 часа и качественно.
Денис
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Стало известно, где в России самые плохие дороги
По словам координатора проекта, депутата Госдумы Александра Васильева, ситуация с качеством дорог в регионе улучшилась, но незначительно. В этом году на ремонт и развитие дорожной сети выделили 30 млрд рублей. Планируется, что эти средства будут быстро доведены до муниципального уровня.Также в эти выходные стартует очередной этап рейдов в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На этот раз проверке подвергнутся дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа.В рамках инспекции планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году. Чиновники местных администраций по результатам прошлой инспекции отчитались, что был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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