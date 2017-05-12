Стало известно, где в России самые плохие дороги
По словам координатора проекта, депутата Госдумы Александра Васильева, ситуация с качеством дорог в регионе улучшилась, но незначительно. В этом году на ремонт и развитие дорожной сети выделили 30 млрд рублей. Планируется, что эти средства будут быстро доведены до муниципального уровня.
Также в эти выходные стартует очередной этап рейдов в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На этот раз проверке подвергнутся дороги в крупных городах Северо-Западного федерального округа.
В рамках инспекции планируется оценить качество гарантийных дорог, отремонтированных в 2012-2016 годах, и тех дорог, которые были проинспектированы дорожной инспекцией в 2015 году. Чиновники местных администраций по результатам прошлой инспекции отчитались, что был предпринят ряд мер по исправлению обнаруженных дефектов.
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