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17 апреля 2017, 13:14

Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок

Пятая генерация кроссовера должна появиться на российском рынке в середине 2017 года. Уже известны основные заявляемые характеристики новинки и примерные цены.
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В базе Роспатента появились регистрирующие документы на новый Honda CR-V. По ним можно судить, чем российская версия внедорожника будет отличаться от американской, которая встала на конвейер несколько месяцев назад.
 
Так, свежая генерация CR-V готовится выйти на российский рынок с единственным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с., вариатором и системой полного привода. Такой силовой агрегат предложен и для актуальной версии кроссовера, цена на которую начинается от 2 049 900 рублей.
 
Уже сообщалось, что премьера нового Honda CR-V для России пройдет в середине 2017 года. 
 
Отметим, что новая генерация кроссовера показана в октябре 2016 года. Кроме обновленной внешности и дополнительных опций автомобиль получил новый турбомотор объемом 1,5 литра.
 
Американская версия внедорожника собирается в США и в штате Онтарио в Канаде.
 
На авторынке Северной Америки CR-V новой генерации обходится покупателям в 24 925 долларов (примерно 1 424 500 рублей). В варианте за эту цену предусмотрен 2,4-литровый двигатель V4 мощностью 184 л.с. и максимально крутящий момент 243 Нм.
 
Еще на североамериканском авторынке доступна модель CR-V с 1,5-литровым турбированным «атмосферником», генерирующим 190 л.с. с 243 Нм максимального крутящего момента. Аналогичный агрегат работает под капотом Civic.

Комплектации и технические характеристики

Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин188 188
Объем двигателя2356 2356
Тип трансмисиивариатор вариатор
Приводполный полный
Городской цикл10.2 10.2
Загородный цикл6.5 6.5
Смешанный цикл7.9 7.9
ТопливоАИ-92 АИ-92
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
Honda CR-V вошел в список самых популярных авто в России
После второй модели пятилетней эксплуатации купила 5 лет назад третью.Не было ни одной проблемы (машины приобретала трехлетки) .Меняю то, что положено в соответствии с регламентом.Машины очень надежные . Советую.
лариса
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Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
В базе Роспатента появились регистрирующие документы на новый Honda CR-V. По ним можно судить, чем российская версия внедорожника будет отличаться от американской, которая встала на конвейер несколько месяцев назад. Так, свежая генерация CR-V готовится выйти на российский рынок с единственным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с., вариатором и системой полного привода. Такой силовой агрегат предложен и для актуальной версии кроссовера, цена на которую начинается от 2 049 900 рублей. Уже сообщалось, что премьера нового Honda CR-V для России пройдет в середине 2017 года.  Отметим, что новая генерация кроссовера показана в октябре 2016 года. Кроме обновленной внешности и дополнительных опций автомобиль получил новый турбомотор объемом 1,5 литра. Американская версия внедорожника собирается в США и в штате Онтарио в Канаде. На авторынке Северной Америки CR-V новой генерации обходится покупателям в 24 925 долларов (примерно 1 424 500 рублей). В варианте за эту цену предусмотрен 2,4-литровый двигатель V4 мощностью 184 л.с. и максимально крутящий момент 243 Нм. Еще на североамериканском авторынке доступна модель CR-V с 1,5-литровым турбированным «атмосферником», генерирующим 190 л.с. с 243 Нм максимального крутящего момента. Аналогичный агрегат работает под капотом Civic.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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