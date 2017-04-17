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17 апреля 2017, 13:14
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
Пятая генерация кроссовера должна появиться на российском рынке в середине 2017 года. Уже известны основные заявляемые характеристики новинки и примерные цены.
В базе Роспатента появились регистрирующие документы на новый Honda CR-V. По ним можно судить, чем российская версия внедорожника будет отличаться от американской, которая встала на конвейер несколько месяцев назад.
Так, свежая генерация CR-V готовится выйти на российский рынок с единственным двигателем объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с., вариатором и системой полного привода. Такой силовой агрегат предложен и для актуальной версии кроссовера, цена на которую начинается от 2 049 900 рублей.
Уже сообщалось, что премьера нового Honda CR-V для России пройдет в середине 2017 года.
Отметим, что новая генерация кроссовера показана в октябре 2016 года. Кроме обновленной внешности и дополнительных опций автомобиль получил новый турбомотор объемом 1,5 литра.
Американская версия внедорожника собирается в США и в штате Онтарио в Канаде.
На авторынке Северной Америки CR-V новой генерации обходится покупателям в 24 925 долларов (примерно 1 424 500 рублей). В варианте за эту цену предусмотрен 2,4-литровый двигатель V4 мощностью 184 л.с. и максимально крутящий момент 243 Нм.
Еще на североамериканском авторынке доступна модель CR-V с 1,5-литровым турбированным «атмосферником», генерирующим 190 л.с. с 243 Нм максимального крутящего момента. Аналогичный агрегат работает под капотом Civic.
Комплектации и технические характеристики
|Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4
|Honda CR-V Sport 2.4 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|188
|188
|Объем двигателя
|2356
|2356
|Тип трансмисии
|вариатор
|вариатор
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|10.2
|10.2
|Загородный цикл
|6.5
|6.5
|Смешанный цикл
|7.9
|7.9
|Топливо
|АИ-92
|АИ-92
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Отзывы по теме
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
После второй модели пятилетней эксплуатации купила 5 лет назад третью.Не было ни одной проблемы (машины приобретала трехлетки) .Меняю то, что положено в соответствии с регламентом.Машины очень надежные . Советую.
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