31 мая 2017, 08:18
Стало известно, сколько будет стоить российская версия Mercedes AMG GT Roadster
Представители российского подразделения Mercedes-Benz анонсировали начало реализации обновленной линейки Mercedes AMG GT. Наиболее доступная новинка обойдется «всего» в 8 000 000 рублей.
Новинка окажется доступна российским покупателям в двух вариантах исполнения. Модель с 476-сильным мотором обойдется в 8 000 000 рублей, а более мощная 522-сильная версия - уже 8 800 000 рублей.
Кроме этого, на российский автомобильный рынок будет выведен Mercedes-AMG GT в кузове купе, закрытая версия будет стоить 8 900 000 рублей. Ценник в 9 000 000 рублей установлен для модели Mercedes-AMG GT C с 577-сильным мотором, а вот более основательная версия этого же автомобиля будет стоить 10 600 000 рублей, то есть немногим дешевле 11 000 000 рублей.
Флагманом новой линейки станет Mercedes-AMG GT R, который предложен в традиционном зеленом цвете кузова, а под капотом располагается мотор мощностью в 585 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 сек.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
|Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
|Год выпуска, с
|2014
|2014
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|510
|510
|Объем двигателя
|3982
|3982
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|12.5
|12.5
|Загородный цикл
|7.9
|7.9
|Смешанный цикл
|9.6
|9.6
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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Отзывы по теме
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
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