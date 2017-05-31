31 мая 2017, 08:18

Стало известно, сколько будет стоить российская версия Mercedes AMG GT Roadster

Представители российского подразделения Mercedes-Benz анонсировали начало реализации обновленной линейки Mercedes AMG GT. Наиболее доступная новинка обойдется «всего» в 8 000 000 рублей.
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Новинка окажется доступна российским покупателям в двух вариантах исполнения. Модель с 476-сильным мотором обойдется в 8 000 000 рублей, а более мощная 522-сильная версия - уже 8 800 000 рублей.
 
Кроме этого, на российский автомобильный рынок будет выведен Mercedes-AMG GT в кузове купе, закрытая версия будет стоить 8 900 000 рублей. Ценник в 9 000 000 рублей установлен для модели Mercedes-AMG GT C с 577-сильным мотором, а вот более основательная версия этого же автомобиля будет стоить 10 600 000 рублей, то есть немногим дешевле 11 000 000 рублей.
 
Флагманом новой линейки станет Mercedes-AMG GT R, который предложен в традиционном зеленом цвете кузова, а под капотом располагается мотор мощностью в 585 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 сек. 

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz AMG GT S 4.0 AMTMercedes Benz AMG GT S 4.0 AMT
Год выпуска, с2014 2014
Год выпуска, по2016 2016
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2/2 2/2
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин510 510
Объем двигателя3982 3982
Тип трансмисииРоботизированная 7 Роботизированная 7
Приводзадний задний
Городской цикл12.5 12.5
Загородный цикл7.9 7.9
Смешанный цикл9.6 9.6
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Отзывы по теме
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Стало известно, сколько будет стоить российская версия Mercedes AMG GT Roadster
Новинка окажется доступна российским покупателям в двух вариантах исполнения. Модель с 476-сильным мотором обойдется в 8 000 000 рублей, а более мощная 522-сильная версия - уже 8 800 000 рублей. Кроме этого, на российский автомобильный рынок будет выведен Mercedes-AMG GT в кузове купе, закрытая версия будет стоить 8 900 000 рублей. Ценник в 9 000 000 рублей установлен для модели Mercedes-AMG GT C с 577-сильным мотором, а вот более основательная версия этого же автомобиля будет стоить 10 600 000 рублей, то есть немногим дешевле 11 000 000 рублей. Флагманом новой линейки станет Mercedes-AMG GT R, который предложен в традиционном зеленом цвете кузова, а под капотом располагается мотор мощностью в 585 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 сек. 
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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