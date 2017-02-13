13 февраля 2017, 13:50

Стало известно, сколько стоило обновление Toyota Yaris

Новинку планируют представить на автосалоне в Женеве. Разработка модели стоила концерну 90 000 000 евро. Представители автопроизводителя рассказали некоторые детали об обновлении.
В Toyota сообщили о том, что в Yaris сделано около 900 изменений, кроме того, поставлен совершенно новый двигатель. На улучшение характеристик пришлось потратить 90 000 000 евро. Дизайн хэтчбека создавали специалисты из Франции на студии Toyota ED2. Таких финансовых вложений требовала не только установка нового двигателя, но и новых систем безопасности с программами помощи водителю.
 
В обновленной модели появились системы слежения за трассой и дорожной разметкой, автоматическое переключение света фар, а также полуавтономная система.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Yaris 1.5 МТ
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин105
Объем двигателя1495
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.8
Загородный цикл6.4
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Тойота Ярис

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Yaris
Подскажите пожалуйста, У меня тойота Ярис 2010 года трехдверка двигатель 1л, МКПП .Сегодня при езде коробке передач заходит как будто, а машина не едет.На на панели приборов показывает что скорость набирается, А машина на месте стоит. Пробовала вкючить заднюю скорость тоже ноль реакции, слышно гул звук ...
Зиля
Toyota Yaris: Игрушечный
езжу на Ярисе 3 года!великолепная машинка, для города-идеальный вариант!очень легка в управлении, внутри очень просторно, багажник конечно небольшой, но при сложенных задних сиденьях места в машинке становится прилично!хотелось бы сказать, что по-моему мнению, Ярис вообще самая необычная машина из всех ...
Влюбленная.
Toyota назвала цену Yaris
Ну что ж, пока еще терпимо
kamaz
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Toyota Yaris
Купить Toyota Yaris 2007 в Москве
320 000 Р
Купить Toyota Yaris 2008 в Москве
275 000 Р
Купить Toyota Yaris 2008 в Москве
339 000 Р
Купить Toyota Yaris 2008 в Москве
359 000 Р
Купить Toyota Yaris 2007 в Москве
299 687 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 67 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Yaris
Стало известно, сколько стоило обновление Toyota Yaris
В Toyota сообщили о том, что в Yaris сделано около 900 изменений, кроме того, поставлен совершенно новый двигатель. На улучшение характеристик пришлось потратить 90 000 000 евро. Дизайн хэтчбека создавали специалисты из Франции на студии Toyota ED2. Таких финансовых вложений требовала не только установка нового двигателя, но и новых систем безопасности с программами помощи водителю. В обновленной модели появились системы слежения за трассой и дорожной разметкой, автоматическое переключение света фар, а также полуавтономная система.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG