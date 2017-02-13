Стало известно, сколько стоило обновление Toyota Yaris
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Новинку планируют представить на автосалоне в Женеве. Разработка модели стоила концерну 90 000 000 евро. Представители автопроизводителя рассказали некоторые детали об обновлении.
В Toyota сообщили о том, что в Yaris сделано около 900 изменений, кроме того, поставлен совершенно новый двигатель. На улучшение характеристик пришлось потратить 90 000 000 евро. Дизайн хэтчбека создавали специалисты из Франции на студии Toyota ED2. Таких финансовых вложений требовала не только установка нового двигателя, но и новых систем безопасности с программами помощи водителю.
В обновленной модели появились системы слежения за трассой и дорожной разметкой, автоматическое переключение света фар, а также полуавтономная система.
Подскажите пожалуйста, У меня тойота Ярис 2010 года трехдверка двигатель 1л, МКПП .Сегодня при езде коробке передач заходит как будто, а машина не едет.На на панели приборов показывает что скорость набирается, А машина на месте стоит. Пробовала вкючить заднюю скорость тоже ноль реакции, слышно гул звук ...
езжу на Ярисе 3 года!великолепная машинка, для города-идеальный вариант!очень легка в управлении, внутри очень просторно, багажник конечно небольшой, но при сложенных задних сиденьях места в машинке становится прилично!хотелось бы сказать, что по-моему мнению, Ярис вообще самая необычная машина из всех ...
Стало известно, сколько стоило обновление Toyota Yaris
В Toyota сообщили о том, что в Yaris сделано около 900 изменений, кроме того, поставлен совершенно новый двигатель. На улучшение характеристик пришлось потратить 90 000 000 евро. Дизайн хэтчбека создавали специалисты из Франции на студии Toyota ED2. Таких финансовых вложений требовала не только установка нового двигателя, но и новых систем безопасности с программами помощи водителю. В обновленной модели появились системы слежения за трассой и дорожной разметкой, автоматическое переключение света фар, а также полуавтономная система.
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