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24 апреля 2017, 14:40

Стартовал прием заказов на Audi E-Tron Quattro

Купеобразный кроссовер доступен к заказу у европейских дилеров Audi. Норвежские покупатели, например, могут это сделать, если внесут аванс 20 000 крон, что эквивалентно около 130 000 рублей.
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Клиенты, оформившие предзаказ, получат E-Tron Quattro автомобили сразу после запуска производства в следующем году. Сама модель датирована 2018 годом.
 
Силовая установка новинки включает в себя 3 электрических двигателя, общая отдача составляет 435 л.с., а при необходимости может быть увеличена до 503 л.с.
 
Электромобиль разгоняется до 210 км/ч, достигнуть скорости 100 км/ч он способен за 4,6 сек. На полностью заряженной батареи электрокроссовер может проехать до 500 км.
 
Отметим, что на 2019 год назначен выпуск купе-кроссовера Audi с электрическим мотором – модели e-tron Sportback.
 
Серийный электрический вседорожник по своим габаритам будет близок к хэтчбеку A7, а по высоте – к кроссоверу Q2. В основу новинки ляжет модульная платформа MEB. Модель станет одним из этапов проекта Audi по популяризации машин с электрическими силовыми установками.
 
В 2018 году Audi анонсировал выпуск еще одного электрического SUV - Q6 e-tron. Новинка отличится увеличенными габаритами, а ее силовая установка может оказаться сверхмощной.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Стартовал прием заказов на Audi E-Tron Quattro
Клиенты, оформившие предзаказ, получат E-Tron Quattro автомобили сразу после запуска производства в следующем году. Сама модель датирована 2018 годом. Силовая установка новинки включает в себя 3 электрических двигателя, общая отдача составляет 435 л.с., а при необходимости может быть увеличена до 503 л.с. Электромобиль разгоняется до 210 км/ч, достигнуть скорости 100 км/ч он способен за 4,6 сек. На полностью заряженной батареи электрокроссовер может проехать до 500 км. Отметим, что на 2019 год назначен выпуск купе-кроссовера Audi с электрическим мотором – модели e-tron Sportback. Серийный электрический вседорожник по своим габаритам будет близок к хэтчбеку A7, а по высоте – к кроссоверу Q2. В основу новинки ляжет модульная платформа MEB. Модель станет одним из этапов проекта Audi по популяризации машин с электрическими силовыми установками. В 2018 году Audi анонсировал выпуск еще одного электрического SUV - Q6 e-tron. Новинка отличится увеличенными габаритами, а ее силовая установка может оказаться сверхмощной.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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