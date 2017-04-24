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24 апреля 2017, 14:40
Стартовал прием заказов на Audi E-Tron Quattro
Купеобразный кроссовер доступен к заказу у европейских дилеров Audi. Норвежские покупатели, например, могут это сделать, если внесут аванс 20 000 крон, что эквивалентно около 130 000 рублей.
Клиенты, оформившие предзаказ, получат E-Tron Quattro автомобили сразу после запуска производства в следующем году. Сама модель датирована 2018 годом.
Силовая установка новинки включает в себя 3 электрических двигателя, общая отдача составляет 435 л.с., а при необходимости может быть увеличена до 503 л.с.
Электромобиль разгоняется до 210 км/ч, достигнуть скорости 100 км/ч он способен за 4,6 сек. На полностью заряженной батареи электрокроссовер может проехать до 500 км.
Отметим, что на 2019 год назначен выпуск купе-кроссовера Audi с электрическим мотором – модели e-tron Sportback.
Серийный электрический вседорожник по своим габаритам будет близок к хэтчбеку A7, а по высоте – к кроссоверу Q2. В основу новинки ляжет модульная платформа MEB. Модель станет одним из этапов проекта Audi по популяризации машин с электрическими силовыми установками.
В 2018 году Audi анонсировал выпуск еще одного электрического SUV - Q6 e-tron. Новинка отличится увеличенными габаритами, а ее силовая установка может оказаться сверхмощной.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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