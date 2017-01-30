30 января 2017, 15:00

Стартовал прием заказов на Lamborghini Urus

Это первый кроссовер марки, который должен быть презентован предстоящей осенью в рамках автосалона во Франкфурте. Цена модели начинается от 180 000 евро - на наши деньги примерно 11 000 000 рублей.
Стартовал прием заказов на Lamborghini Urus
Поставки начнутся не раньше 2018 года. Кроссовер создан на основе универсальной платформы Volkswagen MQB, а гибридную силовую установку он позаимствовал у Audi Q7. Ее производительность составляет 373 л.с. В смешанном цикле расход топлива достигает не более 1,8 л/100 км пути. Только на электротяге кроссовер может преодолеть до 56 км. Альтернативой гибриду будет 8-цилиндровый турбомотор объемом 4 литра.
 
По словам главы отдела исследований Lamborghini Маурицио Реджиани, новинка стала наиболее управляемой моделью бренда.
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Форум Lamborghini Reventon
Блин, езжу на работу - быстро, но бензину много жрет собака, наверно придется поменять на малолитражку с гибридом.
lamba
Lamborghini Veneno не удовлетворил хозяина
FGNFGNFGGHMGHJHH
ВЛАД
Гибридный Lamborghini Ankonian
Ахуенная тачка! подарите мне её!!! =) )
Dj_KseNoN
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Стартовал прием заказов на Lamborghini Urus
Поставки начнутся не раньше 2018 года. Кроссовер создан на основе универсальной платформы Volkswagen MQB, а гибридную силовую установку он позаимствовал у Audi Q7. Ее производительность составляет 373 л.с. В смешанном цикле расход топлива достигает не более 1,8 л/100 км пути. Только на электротяге кроссовер может преодолеть до 56 км. Альтернативой гибриду будет 8-цилиндровый турбомотор объемом 4 литра. По словам главы отдела исследований Lamborghini Маурицио Реджиани, новинка стала наиболее управляемой моделью бренда.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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