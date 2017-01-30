Стартовал прием заказов на Lamborghini Urus

Это первый кроссовер марки, который должен быть презентован предстоящей осенью в рамках автосалона во Франкфурте. Цена модели начинается от 180 000 евро - на наши деньги примерно 11 000 000 рублей.
Поставки начнутся не раньше 2018 года. Кроссовер создан на основе универсальной платформы Volkswagen MQB, а гибридную силовую установку он позаимствовал у Audi Q7. Ее производительность составляет 373 л.с. В смешанном цикле расход топлива достигает не более 1,8 л/100 км пути. Только на электротяге кроссовер может преодолеть до 56 км. Альтернативой гибриду будет 8-цилиндровый турбомотор объемом 4 литра.
По словам главы отдела исследований Lamborghini Маурицио Реджиани, новинка стала наиболее управляемой моделью бренда.
Поставки начнутся не раньше 2018 года. Кроссовер создан на основе универсальной платформы Volkswagen MQB, а гибридную силовую установку он позаимствовал у Audi Q7. Ее производительность составляет 373 л.с. В смешанном цикле расход топлива достигает не более 1,8 л/100 км пути. Только на электротяге кроссовер может преодолеть до 56 км. Альтернативой гибриду будет 8-цилиндровый турбомотор объемом 4 литра. По словам главы отдела исследований Lamborghini Маурицио Реджиани, новинка стала наиболее управляемой моделью бренда.
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