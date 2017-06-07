7 июня 2017, 09:47
Стартовал прием заявок на покупку китайского конкурента Lada Xray
Официальные дилеры Landwind начали прием заявок на новый кроссовер X2, которого неглавно считают китайским конкурентом Lada Xray. Презентация автомобиля прошла ранее на автошоу в Шанхае.
Внешне Landwind X2 как две капли воды похож на Lada Xray, габаритные размеры этих двух кроссоверов также весьма схожи. Линейка силовых агрегатов X2 состоит из турбомотора объемом 1,5 литра и атмосферника 1,6 литра. Трансмиссии тоже две – 5-ступенчатая «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Привод - только передний.
Интерьер X2 отличают трехспицевый руль с кнопками управления аудиосистемой, 4 подушки безопасности, кондиционер. Список оборудования для топовой комплектации шире.
В продаже автомобили появятся в июле текущего года, пока исключительно на китайском рынке. Цена новинки стартует от 66 500 юаней, что по действующему курсу составляет порядка 553 000 рублей.
Добавим также, что Landwind не раз был уличен в копировании популярных моделей. Например, уже выпущен кроссовер с похожей на Mercedes Benz GLA оптикой.
Продажи кроссовера стартуют в следующем году. Китайцам новую модель Landwind предложат с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра, который будет работать в паре с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором. Мощность мотора пока неизвестна.
Ожидается, что в список «начинки» «паркетника» войдут панорамный люк, подогрев передних сидений, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, система кругового видеообзора. Предположительно кроссовер Landwind будет продаваться только на китайском рынке.
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Отзывы по теме
| Кому: KaterinaV В Emex есть 2904130-M00 каталог запчастей https:// yadi.sk/ i/ _EBhq9QN3JthC7
Надо только сделать примечание, что все таки кроссовер не предназначен для постоянной езды по бездорожью.
Всем привет. У меня в семье два автомобиля. Раньше покупал запчасти на авто рынке Маршал. И тут решил найти интернет магазин в Яндекс с очень хорошими ценами. У жены Опель Астра, у меня Фольксваген Поло. Зашел на сайт the-parts.ru, там ввел вин номер в поиск и я сразу попал в каталог по подбору, там ...
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