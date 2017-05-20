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20 мая 2017, 10:19

Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»

В преддверии активного летнего туристического сезона нагрузка на федеральную трассу М4 «Дон», прежде всего, в районе, примыкающем к областному «миллионнику» Ростову-на-Дону, возрастает в разы. Уже в эти майские дни «подступы» к мегаполису представляют собой сплошную транспортную пробку.
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  Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон» Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон» Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон» Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон» Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон» Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»
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Но уже к 2022 году ситуация может значительно преобразиться. Вчера в регионе был дан старт реализации проекта строительства обхода г. Аксая, ближайшего пригорода Ростова. Событие для дорожной отрасли области значимое, потому и список «высших чинов» оказался соответствующим: министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.

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Как поведал Сергей Валентинович, проект от 24-го по 91-й км состоит из 3 блоков, каждый из которых имеет самостоятельное транспортное значение. «Начало пути» - реконструкция ныне функционирующей магистрали М4 с 24-го по 38-й км с доведением числа полос движения до 6. Далее планируется  строительство непосредственного самого обхода Аксая - с 38-го по 71-й км. Здесь дорожникам предстоит немало работы, потому как проект включает в себя возведение 2 мостовых переходов, включая один внеклассовый, через р. Дон. Еще 2 мостовых сооружения предусмотрены в пойменной части.

Последний, третий, блок - это реконструкция участка с 71-го по 91-й км с доведением проезжей части до 4 полос. Данный участок дороги получит техническую категорию 1 «Б», а вся остальная часть будет иметь категорию «1А», что позволит машинам передвигаться с максимальной скоростью 130 км/ч. В отдельный блок выведены подготовительные работы основной части, к которым, со слов Сергея Кельбаха, строители уже приступили.

«Ключевое сейчас – это подготовка территории к реконструкции, - заявил глава «Автодора». - Сам проект будет реализован на основах государственно-частного партнёрства с привлечением внебюджетного капитала. Мы видим интерес со стороны итальянских и китайских компаний, которым нравится растущая интенсивность движения по территории Ростовской области. А это, как все мы понимаем, высокая доходность для частного капитала». Примерная стоимость всех работ – чуть более 77 млрд рублей.

 
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Участок платной дороги будет иметь протяженность 35 км. По словам Максима Соколова, новая дорога уведет транспортный поток в сторону от жилой застройки и стоящих в заторах городских улиц. «Мы долго и спорно решали с губернатором Ростовской области, как обеспечить скорость для транзитного транспорта и одновременно обеспечить свободное передвижение жителей конгломерации Ростов-Аксай. – добавил Сергей Кельбах.  – В итоге было принято лучшее решение, получилось даже связать хутора Маяковского и Ленина. Еще и пешеходное движение там сделаем». Какой тариф будет действовать на новом платном участке, пока неизвестно, но запланировано строительство всего одного пункта взимания платы (ПВП).

Василий Голубев отметил, что реализация нового проекта заметно изменит доступность Новочеркасска, где создается туристический центр. Максим Соколов попросил принять во внимание важность автомобильного туризма в регионе и поручил строителям и местным властям продумать участки для размещения специальных автостоянок. «Мы видим, насколько активно развивается автотуризм на трассе М4, - заявил г-н Кельбах. – Совместно с Ростуризмом мы намерены тщательно продумать стоянки для кемперов, чтобы у людей была возможность доступа к электроподзарядке и обеспечению водой. Пока такие площадки отсутствуют, но точно заявляю, что в составе проекта такие площадки будут».

Проект обхода Аксая подразумевает под собой и включение в него дорогу, ведущую в строящийся аэропорт «Платов». Ее протяженность – 15,9 км, количество полос – 4. По словам г-на Голубева, готовность объекта – 81%, в октябре-ноябре 2017-го ее сдадут в эксплуатацию, аккурат в преддверии запуска нового аэроузла. «Дорога сильно изменит качество жизни большой огломерации, - заявил глава региона. - Тем самым мы продолжаем работу по созданию кольца вокруг Ростова».

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Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»
Но уже к 2022 году ситуация может значительно преобразиться. Вчера в регионе был дан старт реализации проекта строительства обхода г. Аксая, ближайшего пригорода Ростова. Событие для дорожной отрасли области значимое, потому и список «высших чинов» оказался соответствующим: министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.{{material_119299}} Как поведал Сергей Валентинович, проект от 24-го по 91-й км состоит из 3 блоков, каждый из которых имеет самостоятельное транспортное значение. «Начало пути» - реконструкция ныне функционирующей магистрали М4 с 24-го по 38-й км с доведением числа полос движения до 6. Далее планируется  строительство непосредственного самого обхода Аксая - с 38-го по 71-й км. Здесь дорожникам предстоит немало работы, потому как проект включает в себя возведение 2 мостовых переходов, включая один внеклассовый, через р. Дон. Еще 2 мостовых сооружения предусмотрены в пойменной части.Последний, третий, блок - это реконструкция участка с 71-го по 91-й км с доведением проезжей части до 4 полос. Данный участок дороги получит техническую категорию 1 «Б», а вся остальная часть будет иметь категорию «1А», что позволит машинам передвигаться с максимальной скоростью 130 км/ч. В отдельный блок выведены подготовительные работы основной части, к которым, со слов Сергея Кельбаха, строители уже приступили.«Ключевое сейчас – это подготовка территории к реконструкции, - заявил глава «Автодора». - Сам проект будет реализован на основах государственно-частного партнёрства с привлечением внебюджетного капитала. Мы видим интерес со стороны итальянских и китайских компаний, которым нравится растущая интенсивность движения по территории Ростовской области. А это, как все мы понимаем, высокая доходность для частного капитала». Примерная стоимость всех работ – чуть более 77 млрд рублей.{{gallery_852}} Участок платной дороги будет иметь протяженность 35 км. По словам Максима Соколова, новая дорога уведет транспортный поток в сторону от жилой застройки и стоящих в заторах городских улиц. «Мы долго и спорно решали с губернатором Ростовской области, как обеспечить скорость для транзитного транспорта и одновременно обеспечить свободное передвижение жителей конгломерации Ростов-Аксай. – добавил Сергей Кельбах.  – В итоге было принято лучшее решение, получилось даже связать хутора Маяковского и Ленина. Еще и пешеходное движение там сделаем». Какой тариф будет действовать на новом платном участке, пока неизвестно, но запланировано строительство всего одного пункта взимания платы (ПВП).Василий Голубев отметил, что реализация нового проекта заметно изменит доступность Новочеркасска, где создается туристический центр. Максим Соколов попросил принять во внимание важность автомобильного туризма в регионе и поручил строителям и местным властям продумать участки для размещения специальных автостоянок. «Мы видим, насколько активно развивается автотуризм на трассе М4, - заявил г-н Кельбах. – Совместно с Ростуризмом мы намерены тщательно продумать стоянки для кемперов, чтобы у людей была возможность доступа к электроподзарядке и обеспечению водой. Пока такие площадки отсутствуют, но точно заявляю, что в составе проекта такие площадки будут».Проект обхода Аксая подразумевает под собой и включение в него дорогу, ведущую в строящийся аэропорт «Платов». Ее протяженность – 15,9 км, количество полос – 4. По словам г-на Голубева, готовность объекта – 81%, в октябре-ноябре 2017-го ее сдадут в эксплуатацию, аккурат в преддверии запуска нового аэроузла. «Дорога сильно изменит качество жизни большой огломерации, - заявил глава региона. - Тем самым мы продолжаем работу по созданию кольца вокруг Ростова».
2017-05-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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