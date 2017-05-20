Стартовал проект строительства обхода Аксая по трассе М4 «Дон»
Но уже к 2022 году ситуация может значительно преобразиться. Вчера в регионе был дан старт реализации проекта строительства обхода г. Аксая, ближайшего пригорода Ростова. Событие для дорожной отрасли области значимое, потому и список «высших чинов» оказался соответствующим: министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах.
Последний, третий, блок - это реконструкция участка с 71-го по 91-й км с доведением проезжей части до 4 полос. Данный участок дороги получит техническую категорию 1 «Б», а вся остальная часть будет иметь категорию «1А», что позволит машинам передвигаться с максимальной скоростью 130 км/ч. В отдельный блок выведены подготовительные работы основной части, к которым, со слов Сергея Кельбаха, строители уже приступили.
«Ключевое сейчас – это подготовка территории к реконструкции, - заявил глава «Автодора». - Сам проект будет реализован на основах государственно-частного партнёрства с привлечением внебюджетного капитала. Мы видим интерес со стороны итальянских и китайских компаний, которым нравится растущая интенсивность движения по территории Ростовской области. А это, как все мы понимаем, высокая доходность для частного капитала». Примерная стоимость всех работ – чуть более 77 млрд рублей.
Василий Голубев отметил, что реализация нового проекта заметно изменит доступность Новочеркасска, где создается туристический центр. Максим Соколов попросил принять во внимание важность автомобильного туризма в регионе и поручил строителям и местным властям продумать участки для размещения специальных автостоянок. «Мы видим, насколько активно развивается автотуризм на трассе М4, - заявил г-н Кельбах. – Совместно с Ростуризмом мы намерены тщательно продумать стоянки для кемперов, чтобы у людей была возможность доступа к электроподзарядке и обеспечению водой. Пока такие площадки отсутствуют, но точно заявляю, что в составе проекта такие площадки будут».
Проект обхода Аксая подразумевает под собой и включение в него дорогу, ведущую в строящийся аэропорт «Платов». Ее протяженность – 15,9 км, количество полос – 4. По словам г-на Голубева, готовность объекта – 81%, в октябре-ноябре 2017-го ее сдадут в эксплуатацию, аккурат в преддверии запуска нового аэроузла. «Дорога сильно изменит качество жизни большой огломерации, - заявил глава региона. - Тем самым мы продолжаем работу по созданию кольца вокруг Ростова».
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