91
18 апреля 2017, 12:47

Стартовала сборка обновленных тягачей КамАЗ-5490 Neo

«КамАЗ» сегодня, 18 апреля, начал сборку первой серийной партии магистральных тягачей КАМАЗ-5490 Neo. Первые заказы на грузовик уже поступили, и ожидается, что в апреле будет собрано 135 машин данной модели.
^
Интерес к новинке обоснован в связи с тем, что модернизированная версия флагманского КамАЗ-5490 удобна эксплуатирующим камазовские тягачи нового поколения. По словам главного конструктора по перспективным автомобилям «КамАЗа» Евгения Макарова, основной упор сделан на увеличении емкости топливных баков.
 
«Мы разработали 4 комплектации Neo: 2 – с автоматическими коробками передач производства ZF, 2 – с механическими, изготовитель «ЦФ КАМА», – рассказал Евгений Макаров. – Автомобиль получился с удлиненной на 200 мм базой (это расстояние от передней оси до заднего моста), что позволяет увеличить емкость топливного бака с одной стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, общая емкость может достигать 1 100 литров».
 
Спикер отметил, что потребовалось изменить компоновку и ряд характеристик. Чем длиннее база, тем больше возможности перераспределения нагрузки на оси. «Увеличив ее, мы смогли это сделать, дозагрузив переднюю ось и минимизировав риски перегруза по заднему мосту, который, как правило, несет предельные нагрузки. Это очень актуально на наших дорогах общего пользования, поскольку для клиента перегруз «превращается» в штрафы», – подчеркнул он.
 
Кроме того, желание максимально увеличить емкость топливных баков привело к разработке еще двух комплектаций с задним расположением ящика аккумуляторной батареи (обычно он находится на левом или, как на новых моделях, на правом борту). Освобождается один из бортов, и пространство можно использовать под емкость с топливом.
 
После тестирования новинки специалисты конструкционно изменили ряд узлов. «Применена несколько иная рессорная подвеска: теперь, за счет резиново-металлических шарниров, она не требует периодического обслуживания. Для клиента это удешевление в эксплуатации», – пояснил Евгений Макаров.
Новинки и концепт кары KamAZ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква КамАЗ Автомудрость КамАЗ АвтоПитер КамАЗ Дизайн и тюнинг КамАЗ Новинки и концепт кары КамАЗ Новости и акции автосалонов КамАЗ Автосалоны и дилеры марки КамАЗ Аренда и прокат авто марки КамАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки КамАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки КамАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Стартовала сборка обновленных тягачей КамАЗ-5490 Neo
Интерес к новинке обоснован в связи с тем, что модернизированная версия флагманского КамАЗ-5490 удобна эксплуатирующим камазовские тягачи нового поколения. По словам главного конструктора по перспективным автомобилям «КамАЗа» Евгения Макарова, основной упор сделан на увеличении емкости топливных баков. «Мы разработали 4 комплектации Neo: 2 – с автоматическими коробками передач производства ZF, 2 – с механическими, изготовитель «ЦФ КАМА», – рассказал Евгений Макаров. – Автомобиль получился с удлиненной на 200 мм базой (это расстояние от передней оси до заднего моста), что позволяет увеличить емкость топливного бака с одной стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, общая емкость может достигать 1 100 литров». Спикер отметил, что потребовалось изменить компоновку и ряд характеристик. Чем длиннее база, тем больше возможности перераспределения нагрузки на оси. «Увеличив ее, мы смогли это сделать, дозагрузив переднюю ось и минимизировав риски перегруза по заднему мосту, который, как правило, несет предельные нагрузки. Это очень актуально на наших дорогах общего пользования, поскольку для клиента перегруз «превращается» в штрафы», – подчеркнул он. Кроме того, желание максимально увеличить емкость топливных баков привело к разработке еще двух комплектаций с задним расположением ящика аккумуляторной батареи (обычно он находится на левом или, как на новых моделях, на правом борту). Освобождается один из бортов, и пространство можно использовать под емкость с топливом. После тестирования новинки специалисты конструкционно изменили ряд узлов. «Применена несколько иная рессорная подвеска: теперь, за счет резиново-металлических шарниров, она не требует периодического обслуживания. Для клиента это удешевление в эксплуатации», – пояснил Евгений Макаров.
2017-04-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Саратовская область Самарская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG