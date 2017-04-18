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18 апреля 2017, 12:47
Стартовала сборка обновленных тягачей КамАЗ-5490 Neo
«КамАЗ» сегодня, 18 апреля, начал сборку первой серийной партии магистральных тягачей КАМАЗ-5490 Neo. Первые заказы на грузовик уже поступили, и ожидается, что в апреле будет собрано 135 машин данной модели.
Интерес к новинке обоснован в связи с тем, что модернизированная версия флагманского КамАЗ-5490 удобна эксплуатирующим камазовские тягачи нового поколения. По словам главного конструктора по перспективным автомобилям «КамАЗа» Евгения Макарова, основной упор сделан на увеличении емкости топливных баков.
«Мы разработали 4 комплектации Neo: 2 – с автоматическими коробками передач производства ZF, 2 – с механическими, изготовитель «ЦФ КАМА», – рассказал Евгений Макаров. – Автомобиль получился с удлиненной на 200 мм базой (это расстояние от передней оси до заднего моста), что позволяет увеличить емкость топливного бака с одной стороны до 695 литров, а если нужен будет и второй, общая емкость может достигать 1 100 литров».
Спикер отметил, что потребовалось изменить компоновку и ряд характеристик. Чем длиннее база, тем больше возможности перераспределения нагрузки на оси. «Увеличив ее, мы смогли это сделать, дозагрузив переднюю ось и минимизировав риски перегруза по заднему мосту, который, как правило, несет предельные нагрузки. Это очень актуально на наших дорогах общего пользования, поскольку для клиента перегруз «превращается» в штрафы», – подчеркнул он.
Кроме того, желание максимально увеличить емкость топливных баков привело к разработке еще двух комплектаций с задним расположением ящика аккумуляторной батареи (обычно он находится на левом или, как на новых моделях, на правом борту). Освобождается один из бортов, и пространство можно использовать под емкость с топливом.
После тестирования новинки специалисты конструкционно изменили ряд узлов. «Применена несколько иная рессорная подвеска: теперь, за счет резиново-металлических шарниров, она не требует периодического обслуживания. Для клиента это удешевление в эксплуатации», – пояснил Евгений Макаров.
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Комментарии пользователей
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Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
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