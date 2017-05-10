Стартовали продажи DW Hower H3
Под капотом внедорожника установлен 2-литровый двигатель Mitsubishi (4G63S4T) с турбонаддувом. 4-цилиндровый мотор имеет мощность 149 л.с. и крутящий момент в 250 Нм при 4200 об/мин. Силовой агрегат пришел когда-то из серии, созданной для World Rally Championship.
За безопасность пассажиров и водителя отвечают антиблокировочная тормозная система (ABS), электронное распределение тормозных усилий (EBD) и система курсовой устойчивости (ESC). Hower H3 комплектуется независимой пружинной передней подвеской с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, многорычажной задней подвеской, а также дисковыми тормозами спереди и сзади. Кроме того, автомобили оснащаются системой экстренного торможения (BAS), системой контроля давления в шинах, датчиками заднего хода и автоматической системой отключения подачи топлива при столкновении.
Также в перечень оснащения входят электроподогрев сидений, обогрев боковых зеркал, современная мультимедийная система с камерой заднего вида, датчиками дождя и света и многое другое. К концу 2017 года планируется открыть 60 дилерских предприятий, которые будут заниматься продажей и обслуживанием автомобилей DW Hower. Всего компания намерена реализовать до конца года 6 тыс. внедорожников.
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