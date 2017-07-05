5 июля 2017, 16:29

Стартовали продажи полноприводного Renault Koleos

На российском авторынке стартовали продажи флагмана внедорожной линейки Renault - полноприводного кроссовера Koleos. Автомобиль доступен во всех дилерских центрах французского бренда по цене от 1 699 000 рублей.
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Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
2.5 л, 170 л.с
вариатор
4673 x 1843 x 1725 мм
полный
Все характеристики
Для новинки предлагается широкая моторная гамма – бензиновые двигатели 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также турбодизель 2.0 dCi (177 л.с.)* – в сочетании с системой полного привода All-Mode 4x4i. В паре с двигателями выступают  бесступенчатые автоматические трансмиссия CVT X-Tronic.

Специально для российских потребителей кроссовер оснащен подогревом рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений и системой дистанционного запуска двигателя.

В салоне установлена многофункциональная персонализируемая навигационная система R-Link 2, которая координирует работу аудиосистемы, информационно-развлекательных служб, навигации, телефонии в режиме «свободные руки» и интеллектуальных систем помощи водителю. Топ-версия Premium оснащается аудиосистемой Bose с 12 динамиками, сабвуфером и цифровым усилителем со звуковым процессором.

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Отзывы по теме
Форум Renault Koleos
Владею с 2007 года Рено-Меган 2 в комплектации "экстрим". Великолепная, комфортная, просторная и уютная машина. Долгое время подыскивал на замену "паркетник", пока выбор не пал на Колеос 1 2009 года с пробегом около 100 тыс. км. на ручке. Проехав на нем 25 тыс. км, испытал удовольствие от езды - такая ...
Владимир
Первое знакомство с новым Renault Koleos
Мне кажется, автор статьи не видел TALISMAN. Этому дизайну уже года 2. Мы бы уже давно увидели такие машины на нашем рынке, если бы не разделение рынков сбыта между Рено и Ниссаном внутри своей корпорации. Цена очевидно будет выше конкурентов (особенно тех, у кого сборка локализована) , поэтому очень ...
Сергей
Отзыв о Renault Koleos 2013 года
Наглый и вызывающий внешний вид компактного кроссовера Renault Koleos не оставляет сомнений, что этот автомобиль способен подарить массу позитивных эмоций водителю. Данная модель отличается великолепными внедорожными качествами. При этом автомобиль предоставляет пассажирам максимум комфорта во время ...
Avtomir_Renault
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Стартовали продажи полноприводного Renault Koleos
{{params_57396}} Для новинки предлагается широкая моторная гамма – бензиновые двигатели 2.0 (144 л.с.) и 2.5 (171 л.с.), а также турбодизель 2.0 dCi (177 л.с.)* – в сочетании с системой полного привода All-Mode 4x4i. В паре с двигателями выступают  бесступенчатые автоматические трансмиссия CVT X-Tronic.Специально для российских потребителей кроссовер оснащен подогревом рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений и системой дистанционного запуска двигателя.В салоне установлена многофункциональная персонализируемая навигационная система R-Link 2, которая координирует работу аудиосистемы, информационно-развлекательных служб, навигации, телефонии в режиме «свободные руки» и интеллектуальных систем помощи водителю. Топ-версия Premium оснащается аудиосистемой Bose с 12 динамиками, сабвуфером и цифровым усилителем со звуковым процессором.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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