5 июля 2017, 16:29
Стартовали продажи полноприводного Renault Koleos
На российском авторынке стартовали продажи флагмана внедорожной линейки Renault - полноприводного кроссовера Koleos. Автомобиль доступен во всех дилерских центрах французского бренда по цене от 1 699 000 рублей.
|Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
|2.5 л, 170 л.с
|вариатор
|4673 x 1843 x 1725 мм
|полный
|Все характеристики
Специально для российских потребителей кроссовер оснащен подогревом рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, передних и задних сидений и системой дистанционного запуска двигателя.
В салоне установлена многофункциональная персонализируемая навигационная система R-Link 2, которая координирует работу аудиосистемы, информационно-развлекательных служб, навигации, телефонии в режиме «свободные руки» и интеллектуальных систем помощи водителю. Топ-версия Premium оснащается аудиосистемой Bose с 12 динамиками, сабвуфером и цифровым усилителем со звуковым процессором.
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