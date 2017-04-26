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26 апреля 2017, 19:26
Стартовали продажи Suzuki Ignis
Suzuki объявлено о старте продаж новинки Ignis GLX 2017 модельного года. Новинка способна вместить в себя всего 4 человека, этим обусловлены ее небольшие размеры.
В базовую комплектацию входят автоматические фары и стеклоочистители, круиз-контроль, кожаная отделка рулевого колеса, 16-дюймовые колесные диски, розетка на 12 вольт, разъемы для USB и AUX, устройство Bluetooth и мультимедийная установка, которая представляет собой большой сенсорный дисплей.
Развлекательная установка способна воспроизводить камеру заднего вида, систему навигации, цифровое радио. Система может интегрироваться со многими современными гаджетами, благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay.
Под капотом Ignis GLX находится 1,2-литровый двигатель, способный развивать мощность 66 л.с. и 120 нм крутящего момента. Согласно паспортным данным на каждые 100 км пути расходуется 4,9 литров топлива. В реальных городских условиях расход на каждые 100 км составит 6,4 литра.
Приобрести Ignis GLX 2017 модельного года можно уже сегодня, для этого необходимо обратиться в любой официальный дилерский центр производителя. Новинка оценена в 20 000 долларов.
Комплектации и технические характеристики
|Suzuki Ignis 1.5 MT
|Suzuki Ignis 1.5 MT
|Год выпуска, с
|2003
|2003
|Год выпуска, по
|2008
|2008
|Мощность, л.с./ об/мин
|99
|99
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.7
|8.7
|Загородный цикл
|5.5
|5.5
|Топливо
|бензин
|бензин
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Отзывы по теме
Уважаемые владельцы Сузуки Игнис! Подскажите размеры сидений (хочу подарить чехлы тестю) pag1@inbox.ru
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
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