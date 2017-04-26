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26 апреля 2017, 19:26

Стартовали продажи Suzuki Ignis

Suzuki объявлено о старте продаж новинки Ignis GLX 2017 модельного года. Новинка способна вместить в себя всего 4 человека, этим обусловлены ее небольшие размеры.
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В базовую комплектацию входят автоматические фары и стеклоочистители, круиз-контроль, кожаная отделка рулевого колеса, 16-дюймовые колесные диски, розетка на 12 вольт, разъемы для USB и AUX, устройство Bluetooth и мультимедийная установка, которая представляет собой большой сенсорный дисплей.
 
Развлекательная установка способна воспроизводить камеру заднего вида, систему навигации, цифровое радио. Система может интегрироваться со многими современными гаджетами, благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay.
 
Под капотом Ignis GLX находится 1,2-литровый двигатель, способный развивать мощность 66 л.с. и 120 нм крутящего момента. Согласно паспортным данным на каждые 100 км пути расходуется 4,9 литров топлива. В реальных городских условиях расход на каждые 100 км составит 6,4 литра.
 
Приобрести Ignis GLX 2017 модельного года можно уже сегодня, для этого необходимо обратиться в любой официальный дилерский центр производителя. Новинка оценена в 20 000 долларов.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki Ignis 1.5 MTSuzuki Ignis 1.5 MT
Год выпуска, с2003 2003
Год выпуска, по2008 2008
Мощность, л.с./ об/мин99 99
Приводпередний передний
Городской цикл8.7 8.7
Загородный цикл5.5 5.5
Топливобензин бензин
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Новинки и концепт кары Судзуки, Сузуки Игнис

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Ignis
Уважаемые владельцы Сузуки Игнис! Подскажите размеры сидений (хочу подарить чехлы тестю) pag1@inbox.ru
Александр
Отзыв о Suzuki Ignis 1997 года
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
Lo
нужна штатная шина на Сузуки Игнис
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
Lo
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Стартовали продажи Suzuki Ignis
В базовую комплектацию входят автоматические фары и стеклоочистители, круиз-контроль, кожаная отделка рулевого колеса, 16-дюймовые колесные диски, розетка на 12 вольт, разъемы для USB и AUX, устройство Bluetooth и мультимедийная установка, которая представляет собой большой сенсорный дисплей. Развлекательная установка способна воспроизводить камеру заднего вида, систему навигации, цифровое радио. Система может интегрироваться со многими современными гаджетами, благодаря поддержке таких систем, как Android Auto и Apple CarPlay. Под капотом Ignis GLX находится 1,2-литровый двигатель, способный развивать мощность 66 л.с. и 120 нм крутящего момента. Согласно паспортным данным на каждые 100 км пути расходуется 4,9 литров топлива. В реальных городских условиях расход на каждые 100 км составит 6,4 литра. Приобрести Ignis GLX 2017 модельного года можно уже сегодня, для этого необходимо обратиться в любой официальный дилерский центр производителя. Новинка оценена в 20 000 долларов.
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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