27 декабря 2016, 14:04

Стартовало производство фургонов ZAZ Vida Cargo

Прототип модели был показан в 2013 году. Vida является собственной разработкой автопредприятия: у Chevrolet Aveo предыдущего поколения, точной копией которого является Vida, версии с таким кузовом не было.
Автомобиль предлагается с китайским бензиновым мотором 1,5 мощностью 84 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность машины составляет 750 кг, а объем грузового отсека - 2,9 кубометров.
 
На украинском авторынке цена фургона составит 277,5 тыс. гривен (примерно 645 000 рублей), в базовом оснащении имеется одна подушка безопасности, гидроусилитель руля и обогрев зеркал.
 
Машины уже появились в продаже у дилеров марки. На российский авторынок автомобили ZAZ прекратили поставлять в 2013 году.
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Стартовало производство фургонов ZAZ Vida Cargo
Автомобиль предлагается с китайским бензиновым мотором 1,5 мощностью 84 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность машины составляет 750 кг, а объем грузового отсека - 2,9 кубометров. На украинском авторынке цена фургона составит 277,5 тыс. гривен (примерно 645 000 рублей), в базовом оснащении имеется одна подушка безопасности, гидроусилитель руля и обогрев зеркал. Машины уже появились в продаже у дилеров марки. На российский авторынок автомобили ZAZ прекратили поставлять в 2013 году.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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