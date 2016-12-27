Стартовало производство фургонов ZAZ Vida Cargo

Прототип модели был показан в 2013 году. Vida является собственной разработкой автопредприятия: у Chevrolet Aveo предыдущего поколения, точной копией которого является Vida, версии с таким кузовом не было.
Автомобиль предлагается с китайским бензиновым мотором 1,5 мощностью 84 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность машины составляет 750 кг, а объем грузового отсека - 2,9 кубометров.
На украинском авторынке цена фургона составит 277,5 тыс. гривен (примерно 645 000 рублей), в базовом оснащении имеется одна подушка безопасности, гидроусилитель руля и обогрев зеркал.
Машины уже появились в продаже у дилеров марки. На российский авторынок автомобили ZAZ прекратили поставлять в 2013 году.
Купила машину 2009 г.Шанс, 1,3 sx (с кондером) . Полбеды - машина с включенным кондером не едет, так еще и сыпется с периодичностью раз в 2 недели, причем не по мелочи - радиатор печки (чтоб его снять нужно разобрать полмашины, что дорого) , генератор, РХХ, отвалилась пробка двигателя, вытек весь антифриз ...
езжу на заз968м 40лс дороги грунтовка грейдер по асфальту только при подьезде к заправкам к двигателю добавил доп охлаждение масло воздух к карбу берет из салона в любую жару выше 90 гр не грееться езжу круглый год запуск зимой с подогревом примусом шмель 10мин и впуть проходимость лиш бы на днище не ...
Автомобиль предлагается с китайским бензиновым мотором 1,5 мощностью 84 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность машины составляет 750 кг, а объем грузового отсека - 2,9 кубометров. На украинском авторынке цена фургона составит 277,5 тыс. гривен (примерно 645 000 рублей), в базовом оснащении имеется одна подушка безопасности, гидроусилитель руля и обогрев зеркал. Машины уже появились в продаже у дилеров марки. На российский авторынок автомобили ZAZ прекратили поставлять в 2013 году.
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