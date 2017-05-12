Старую и новую Toyota Corolla разбили. Видео
Австралийская организация ANCAP провела краш-тест сразу двух Toyota Corolla, выпущенных в 1998-м . Специалисты проанализировали эволюцию защиты пассажиров при столкновении за 19 лет.
По результатам испытания современная «Королла» получила 5 звезд и 12,93 балла из 16 возможных. А вот автомобили, выпущенные до 2000 года, попадают в каждое третье смертельное ДТП в Австралии.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Corolla Элеганс 1.8 CVT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4
|Мощность, л.с./ об/мин
|140
|Привод
|передний
|Городской цикл
|8.3
|Загородный цикл
|5.3
|Смешанный цикл
|6.4
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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