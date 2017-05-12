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12 мая 2017, 19:38

Старую и новую Toyota Corolla разбили. Видео

Австралийская организация ANCAP провела краш-тест сразу двух Toyota Corolla, выпущенных в 1998-м . Специалисты проанализировали эволюцию защиты пассажиров при столкновении за 19 лет.
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По результатам испытания современная «Королла» получила 5 звезд и 12,93 балла из 16 возможных. А вот автомобили, выпущенные до 2000 года, попадают в каждое третье смертельное ДТП в Австралии.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Corolla Элеганс 1.8 CVT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовседан
Количество дверей/мест4
Мощность, л.с./ об/мин140
Приводпередний
Городской цикл8.3
Загородный цикл5.3
Смешанный цикл6.4
Топливобензин
Все характеристики
Новости Тойота Королла, Корола

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Форум Toyota Corolla
| Кому: Людмила первые тысяч 5 нагрузок не давайте, особо
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Сергей
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Старую и новую Toyota Corolla разбили. Видео
По результатам испытания современная «Королла» получила 5 звезд и 12,93 балла из 16 возможных. А вот автомобили, выпущенные до 2000 года, попадают в каждое третье смертельное ДТП в Австралии.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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