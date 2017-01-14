Старые шины предлагают сдавать на утилизацию бесплатно
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Власти Петрозаводска информируют предприятия и организации о возможности передачи отходов авторезины на утилизацию без оплаты. Это стало возможным в связи с расширением производства одного из перерабатывающих предприятий Карелии.
В Администрации республиканской столицы предлагают предприятиям и организациям, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются данные отходы, утилизировать их законными способами. За подробной информацией предлагают обратиться в Управление экологии горадминистрации.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
Старые шины предлагают сдавать на утилизацию бесплатно
В Администрации республиканской столицы предлагают предприятиям и организациям, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются данные отходы, утилизировать их законными способами. За подробной информацией предлагают обратиться в Управление экологии горадминистрации.
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