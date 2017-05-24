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24 мая 2017, 17:44

Страховка для новичков подорожает

Центробанк России выступил с предложением увеличить стоимость полисов ОСАГО для начинающих водителей. Так, коэффициент для граждан в возрасте до 29 лет и со стажем вождения до 6 лет могут поднять с от 1 до 1,55-1,8.
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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в проекте Банка России предложено увеличить количество возрастных групп водителей с 4 до 7. Самая дорогая страховка окажется для водителей в возрасте от 22 до 29 лет с небольшим стажем вождения. За ОСАГО таким ездокам придется платить на 55-80% больше, чем сейчас.

Также в ЦБ предлагают увеличить коэффициент для полисов без ограничения количества допущенных к управлению лиц — с 1,8 до 2,7. В этом случае водители, которые не очень хорошо водят, смогут оформить открытый полис и платить меньше, чем с учетом аварийности.

Сам же коэффициент за безаварийную езду предлагают определять в начале каждого года, чтобы пресечь ситуации, когда «бонус-малус» присваивают водителю, вписанному в несколько полисов.

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Страховка для новичков подорожает
{{material_119344}}Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, в проекте Банка России предложено увеличить количество возрастных групп водителей с 4 до 7. Самая дорогая страховка окажется для водителей в возрасте от 22 до 29 лет с небольшим стажем вождения. За ОСАГО таким ездокам придется платить на 55-80% больше, чем сейчас.Также в ЦБ предлагают увеличить коэффициент для полисов без ограничения количества допущенных к управлению лиц — с 1,8 до 2,7. В этом случае водители, которые не очень хорошо водят, смогут оформить открытый полис и платить меньше, чем с учетом аварийности.Сам же коэффициент за безаварийную езду предлагают определять в начале каждого года, чтобы пресечь ситуации, когда «бонус-малус» присваивают водителю, вписанному в несколько полисов.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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