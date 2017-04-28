Страховка со скидкой: за езду по правилам водители купят ОСАГО дешевле
По словам замдиректора департамента финансовой политики Минфина Веры Балакиревой, если человек вообще не подвергался штрафам за нарушение ПДД, он может помимо скидки по «бонусу-малусу» получать дополнительную скидку от страховщика. Это станет хорошим стимулом для водителей не нарушать правила.
Правда, чтобы инициативу одобрили, в законодательство придется внести некоторые изменения. В частности, основные коэффициенты, влияющие на стоимость полиса, должны быть привязаны не к автомобилю, как сейчас, а к водителю.
Между тем, Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил с инициативой, напротив, увеличить тарифы ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Предлагается привязать новый коэффициент к количеству выставленных водителю штрафов. Сведения об этом страховые компании будут получать из информационной системы МВД.
|Давно пора стимулировать водителей ездить по правилам.
|Пока не ясно, как будут отслеживать манеры вождения атвомобилиста.
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