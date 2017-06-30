Страховщики хотят повысить стоимость полисов ОСАГО
Наибольшее увеличение предлагается для Волгоградской области (с 1,3 до 6,5 раз) и Краснодарского края (с 1,8 до 3-3,4 раз). Такой подход вряд ли поможет победить мошенников, а вот нажиться на автомобилистах – вполне. При этом, как отмечают эксперты ОФН, понятие «мошенничество» при подсчете убытков страхового рынка не всегда правильно трактуется страховщиками.
Снизить объем споров, в том числе по вопросу оспаривания размера страхового возмещения между автовладельцами и страховыми компаниями, призван институт финансового уполномоченного, который будет функционировать в будущем на основании Закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Однако уже сейчас в целях сокращения размера убытков страховщики должны не ужесточать и делать практически недоступными условия страхования, а стремиться эффективно решать споры в досудебном порядке.
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