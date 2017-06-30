30 июня 2017, 16:18

Страховщики хотят повысить стоимость полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) хочет поднять территориальные коэффициенты ОСАГО для 10 убыточных регионов. Как считают активисты Общероссийского народного фронта, это только расширит предпосылки к недобросовестному поведению на рынке страховых услуг.
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РСА обратился в Центробанк с просьбой поднять территориальные коэффициенты ОСАГО для десяти убыточных регионов - в 2-6 раз. По мнению РСА, это позволит компенсировать потерю страховщиками около 20 млрд рублей под предлогом мошенничества на рынке и предотвратит уход с рынка автострахования значительного количества компаний.

Наибольшее увеличение предлагается для Волгоградской области (с 1,3 до 6,5 раз) и Краснодарского края (с 1,8 до 3-3,4 раз). Такой подход вряд ли поможет победить мошенников, а вот нажиться на автомобилистах – вполне. При этом, как отмечают эксперты ОФН, понятие «мошенничество» при подсчете убытков страхового рынка не всегда правильно трактуется страховщиками.

Снизить объем споров, в том числе по вопросу оспаривания размера страхового возмещения между автовладельцами и страховыми компаниями, призван институт финансового уполномоченного, который будет функционировать в будущем на основании Закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Однако уже сейчас в целях сокращения размера убытков страховщики должны не ужесточать и делать практически недоступными условия страхования, а стремиться эффективно решать споры в досудебном порядке.

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Страховщики хотят повысить стоимость полисов ОСАГО
{{material_117658}} РСА обратился в Центробанк с просьбой поднять территориальные коэффициенты ОСАГО для десяти убыточных регионов - в 2-6 раз. По мнению РСА, это позволит компенсировать потерю страховщиками около 20 млрд рублей под предлогом мошенничества на рынке и предотвратит уход с рынка автострахования значительного количества компаний. Наибольшее увеличение предлагается для Волгоградской области (с 1,3 до 6,5 раз) и Краснодарского края (с 1,8 до 3-3,4 раз). Такой подход вряд ли поможет победить мошенников, а вот нажиться на автомобилистах – вполне. При этом, как отмечают эксперты ОФН, понятие «мошенничество» при подсчете убытков страхового рынка не всегда правильно трактуется страховщиками.Снизить объем споров, в том числе по вопросу оспаривания размера страхового возмещения между автовладельцами и страховыми компаниями, призван институт финансового уполномоченного, который будет функционировать в будущем на основании Закона «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Однако уже сейчас в целях сокращения размера убытков страховщики должны не ужесточать и делать практически недоступными условия страхования, а стремиться эффективно решать споры в досудебном порядке.
2017-06-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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