10 июля 2017, 11:52

Строители начали укладывать первый асфальт на Крымском мосту

На Крымском мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия. Дорожники создают нижний его слой, укладывая асфальтобетон на готовых пролетах моста.
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Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы. Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла – на четырех пролетах моста. Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.

Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Тип и марка асфальтобетона определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона. Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории.

Перед началом асфальтирования строители обустроили на нескольких участках моста технические пандусы для въезда дорожной техники на пролетные строения. В непосредственной близости от стройплощадки на Таманском полуострове развернули и запустили в работу мобильный комплекс для подготовки исходных материалов и приготовления смесей. Он включает асфальтобетонную установку мощностью 240 тонн в час, комплекс для сортировки и дробления щебня до узких фракций, а также оборудование для производства полимер-битумного вяжущего. Аналогичный комплекс будет развернут на керченском берегу.

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Отзывы по теме
Липучка vs Шиповка
Я присоеденяюсь к любителям шиповки. Дороги у нас чаще обледеневшие чем чищенные, поэтому без шипов ни куда.
Кроко_Дилл
Коврик под ногами водителя постоянно перемещается
Если подобрать коврики в размер то они ни когда скользить не будут.
Кроко_Дилл
Покупка не дорого автомобиля
можно, только не удивляйся когда на первом же повороте днище провалится например) )
Кроко_Дилл
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Строители начали укладывать первый асфальт на Крымском мосту
{{material_119881}} Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы. Первый асфальтобетон уложен на острове Тузла – на четырех пролетах моста. Это более 200 метров покрытия толщиной 6 сантиметров, для создания которого потребовалось около 400 тонн асфальтобетонной смеси.Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Тип и марка асфальтобетона определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона. Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории.Перед началом асфальтирования строители обустроили на нескольких участках моста технические пандусы для въезда дорожной техники на пролетные строения. В непосредственной близости от стройплощадки на Таманском полуострове развернули и запустили в работу мобильный комплекс для подготовки исходных материалов и приготовления смесей. Он включает асфальтобетонную установку мощностью 240 тонн в час, комплекс для сортировки и дробления щебня до узких фракций, а также оборудование для производства полимер-битумного вяжущего. Аналогичный комплекс будет развернут на керченском берегу.
2017-07-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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