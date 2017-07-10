Строители начали укладывать первый асфальт на Крымском мосту
Асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Тип и марка асфальтобетона определялись на основании проектной категории дороги, условий эксплуатации моста и климатических особенностей региона. Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории.
Перед началом асфальтирования строители обустроили на нескольких участках моста технические пандусы для въезда дорожной техники на пролетные строения. В непосредственной близости от стройплощадки на Таманском полуострове развернули и запустили в работу мобильный комплекс для подготовки исходных материалов и приготовления смесей. Он включает асфальтобетонную установку мощностью 240 тонн в час, комплекс для сортировки и дробления щебня до узких фракций, а также оборудование для производства полимер-битумного вяжущего. Аналогичный комплекс будет развернут на керченском берегу.
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