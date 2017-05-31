31 мая 2017, 15:14
Строители начали устанавливать фарватерные опоры Керченской переправы
На строительстве моста через Керченский пролив началось сооружение тел фарватерных опор. Железобетонные – под автодорогу и со стальным каркасом – под железную дорогу.
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Ростверки по дорожной части полностью выполнены. Для этой работы потребовалось около 2,8 тыс. тонн арматуры и больше 5,5 тыс. кубометров бетона. Строители уже перешли к созданию железобетонных стоек тел опор. Их бетонирование будет идти в несколько этапов (захваток).
Одновременно на ростверках фарватерных опор идет создание специальных вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Опоры будут готовы принять арки Крымского моста в конце августа этого года.
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