31 мая 2017, 15:14

Строители начали устанавливать фарватерные опоры Керченской переправы

На строительстве моста через Керченский пролив началось сооружение тел фарватерных опор. Железобетонные – под автодорогу и со стальным каркасом – под железную дорогу.
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Такие различия обусловлены отличающимися проектными нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Крымского моста.Создание свайных фундаментов на этих опорах завершилось еще в апреле, после чего начались работы над ростверками. Ростверк формируется из участков под автодорожную и железнодорожную часть моста и перемычки между ними. Армирование каркасов и бетонирование ведется раздельно по участкам и перемычке.

Ростверки по дорожной части полностью выполнены. Для этой работы потребовалось около 2,8 тыс. тонн арматуры и больше 5,5 тыс. кубометров бетона. Строители уже перешли к созданию железобетонных стоек тел опор. Их бетонирование будет идти в несколько этапов (захваток).

Одновременно на ростверках фарватерных опор идет создание специальных вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Опоры будут готовы принять арки Крымского моста в конце августа этого года.

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Строители начали устанавливать фарватерные опоры Керченской переправы
{{material_117832}}Такие различия обусловлены отличающимися проектными нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Крымского моста.Создание свайных фундаментов на этих опорах завершилось еще в апреле, после чего начались работы над ростверками. Ростверк формируется из участков под автодорожную и железнодорожную часть моста и перемычки между ними. Армирование каркасов и бетонирование ведется раздельно по участкам и перемычке.Ростверки по дорожной части полностью выполнены. Для этой работы потребовалось около 2,8 тыс. тонн арматуры и больше 5,5 тыс. кубометров бетона. Строители уже перешли к созданию железобетонных стоек тел опор. Их бетонирование будет идти в несколько этапов (захваток).Одновременно на ростверках фарватерных опор идет создание специальных вспомогательных сооружений, которые будут задействованы в монтаже арочных пролетов. Опоры будут готовы принять арки Крымского моста в конце августа этого года.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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