Строители накопили 81 штраф на сумму 63 тысячи рублей
Судебные приставы не поленились и выяснили материальное положение фирмы. В результате, был наложен запрет регистрационных действий в отношении 5 автомобилей, среди которых Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Touareg и затесавшаяся в этот солидный список Lada Samara. Оказалось, что водителей автомобилей штрафовали в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской и Новгородской областях.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов, мера запрета регистрационных действий в отношении имущества компании оказала воздействие. Причиной погашения задолженности стала необходимость продажи одного из автомобилей - Mitsubishi Pajero.
После поступления всей суммы долга производства в отношении фирмы-должника были окончены.
Для справки: в 2016 году на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось более 1,5 млн исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Судебными приставами взыскано более 528 млн рублей задолженностей по данной категории.
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