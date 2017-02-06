6 февраля 2017, 21:13

Строители накопили 81 штраф на сумму 63 тысячи рублей

За 2016 год строительная компания «Ойкумена» накопила 81 неоплаченный штраф ГИБДД на общую сумму 63 тыс. рублей, назначенных за превышение скорости. Но и после поступления документов на исполнение к судебным приставам добровольной оплаты штрафов не последовало.

Судебные приставы не поленились и выяснили материальное положение фирмы. В результате, был наложен запрет регистрационных действий в отношении 5 автомобилей, среди которых Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Touareg и затесавшаяся в этот солидный список Lada Samara. Оказалось, что водителей автомобилей   штрафовали в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской и Новгородской областях.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов, мера запрета регистрационных действий в отношении имущества компании оказала воздействие. Причиной погашения задолженности стала необходимость продажи одного из автомобилей - Mitsubishi Pajero.

После поступления всей суммы долга производства в отношении фирмы-должника были окончены.
Для справки: в 2016 году на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось более 1,5 млн исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Судебными приставами взыскано более 528 млн рублей задолженностей по данной категории.

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Строители накопили 81 штраф на сумму 63 тысячи рублей
Судебные приставы не поленились и выяснили материальное положение фирмы. В результате, был наложен запрет регистрационных действий в отношении 5 автомобилей, среди которых Toyota Land Cruiser 200, Mercedes-Benz S 500, Mitsubishi Pajero, Volkswagen Touareg и затесавшаяся в этот солидный список Lada Samara. Оказалось, что водителей автомобилей   штрафовали в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской и Новгородской областях. Как сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов, мера запрета регистрационных действий в отношении имущества компании оказала воздействие. Причиной погашения задолженности стала необходимость продажи одного из автомобилей - Mitsubishi Pajero. После поступления всей суммы долга производства в отношении фирмы-должника были окончены.Для справки: в 2016 году на исполнении в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось более 1,5 млн исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. Судебными приставами взыскано более 528 млн рублей задолженностей по данной категории.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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