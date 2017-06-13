13 июня 2017, 17:00
Строительство Крымского моста проконтролировали иностранные СМИ
Иностранные журналисты посетили строительную площадку Крымского моста со стороны Керчи. В составе делегации были представители СМИ Болгарии, Италии, Германии, Испании, Кубы, Сирии, Ливана, Исландии, Кувейта, Украины.
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На строительную площадку Крымского моста делегации иностранных СМИ приезжают регулярно. Первый большой пресс-тур для зарубежных журналистов был организован летом прошлого года. Тогда они увидели строительство моста со стороны Тамани.
Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность – 19 км. Строительство ведется в круглосуточном режиме на всех 8 участках. Готово более 320 опор из 595. Смонтировано более 60 тыс. тонн металлоконструкций, из них более 8 тыс. тонн – это судоходные арки.
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