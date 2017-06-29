29 июня 2017, 12:37

Строительство Крымской переправы идет по графику

Основные конструктивы автодорожной части Крымского моста готовы на 70%. По свайным фундаментам опор выполнено 98%, осталось погрузить около 50 трубосвай.
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По опорам – чуть больше 80%, еще предстоит сформировать 45 штук – и все они высокие, морские. Что касается пролетных строений, то около 60 % от проекта смонтировано, плита проезжей части завершена на 40%.

Сейчас строители ведут подготовку к началу работ по формированию дорожного покрытия - утверждены рецепты асфальтобетонных смесей. Составы подбирались и рассчитывались в строительной лаборатории. Пробные образцы асфальтобетона испытывались на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность.

Асфальтобетон для Крымского моста будет готовиться с применением модифицированного полимерными добавками битума и содержать исключительно кубовидный щебень узких фракций. Мостоотряды, выполнившие фронт работ на автодорожной части, постепенно переходят на аналогичные участки железнодорожной части переправы.

Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года.

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DDKotAvto
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Строительство Крымской переправы идет по графику
По опорам – чуть больше 80%, еще предстоит сформировать 45 штук – и все они высокие, морские. Что касается пролетных строений, то около 60 % от проекта смонтировано, плита проезжей части завершена на 40%.Сейчас строители ведут подготовку к началу работ по формированию дорожного покрытия - утверждены рецепты асфальтобетонных смесей. Составы подбирались и рассчитывались в строительной лаборатории. Пробные образцы асфальтобетона испытывались на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность.Асфальтобетон для Крымского моста будет готовиться с применением модифицированного полимерными добавками битума и содержать исключительно кубовидный щебень узких фракций. Мостоотряды, выполнившие фронт работ на автодорожной части, постепенно переходят на аналогичные участки железнодорожной части переправы.Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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