Строительство Крымской переправы идет по графику
По опорам – чуть больше 80%, еще предстоит сформировать 45 штук – и все они высокие, морские. Что касается пролетных строений, то около 60 % от проекта смонтировано, плита проезжей части завершена на 40%.
Сейчас строители ведут подготовку к началу работ по формированию дорожного покрытия - утверждены рецепты асфальтобетонных смесей. Составы подбирались и рассчитывались в строительной лаборатории. Пробные образцы асфальтобетона испытывались на физико-механические показатели, устойчивость к колееобразованию, усталостную прочность.
Асфальтобетон для Крымского моста будет готовиться с применением модифицированного полимерными добавками битума и содержать исключительно кубовидный щебень узких фракций. Мостоотряды, выполнившие фронт работ на автодорожной части, постепенно переходят на аналогичные участки железнодорожной части переправы.
Строительство ведется в соответствии с утвержденным графиком. Движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года.
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